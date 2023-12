Srazil se s Kloppem a zlomil si klíční kost. Obránce Tsimikas bude delší dobu mimo

Fotbalisté Liverpoolu přišli v dnešním šlágru anglické ligy proti Arsenalu na delší dobu kuriózně o obránce Kostase Tsimikase (27). Řecký reprezentant utrpěl zlomeninu klíční kosti po srážce s vlastním trenérem Jürgenem Kloppem (56).

Tsimikase ve 35. minutě u postranní čáry poslal na zem útočník Arsenalu Bukayo Saka. Sedmadvacetiletý řecký obránce se po tvrdém zákroku odkutálel až k vymezenému území pro trenéry, kde podrazil nohy Kloppovi, jenž na něj spadl.

Tsimikas musel hned po incidentu střídat a zamířil do nemocnice. "Bohužel má zlomenou klíční kost a bude mimo hru delší dobu," řekl Klopp po zápase o první místo tabulky, jenž skončil remízou 1:1. "Ovlivnilo mě to, ale nic se mi nestalo. Klidně bych mu dal svou klíční kost, aby byl v pořádku. Není nic příjemného, když se něco takového před vámi stane a vy jste do toho zapletení. Nic pěkného na pohled," dodal německý kouč, jehož svěřenci jsou v tabulce druzí o bod za Arsenalem.