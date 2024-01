Perišič už si za Tottenham nezahraje. Po téměř 18 letech zamířil do mateřského Hajduku Split

Perišič už si za Tottenham nezahraje. Po téměř 18 letech zamířil do mateřského Hajduku Split

Ivan Perišič (34) půl roku před koncem smlouvy opouští Tottenham a vrací se do Chorvatska, kde bude nastupovat za Hajduk Split. Zkušený záložník do mateřského klubu přichází na půlroční hostování a následně jakožto volný hráč podepíše smlouvu na příští sezonu.

Rodák ze Splitu, jenž se zotavuje z vážného zranění kolena, nefiguroval v dalších plánech manažera Angeho Postecogloua, proto není překvapením, že mu byl umožnený odchod.

"Hajduk může ke spokojenosti veřejnosti potvrdit to, na co netrpělivě čekalo: Ivan Perišič bude po 17,5 letech znovu oblékat bílý dres s číslem čtyři," potvrdil tradiční chorvatský klub návrat Perišiče, jenž z mateřského působiště odešel v 17 letech do Sochaux.

Perišič, jenž by se měl zapojit až ke konci jarní části, se vrací do týmu aktuálního lídra nejvyšší chorvatské soutěže a může Hajduku Split pomoci k prvnímu titulu od roku 2005. Zkušený rutinér chce být zároveň připravený na blížící se evropský šampionát v Německu.

Obounohý univerzál za Spurs odehrál 50 soutěžních zápasů, v nichž si zapsal jeden gól a 14 asistencí. Perišič v minulosti hrál také za Club Bruggy, Borussii Dortmund, Wolfsburg, Inter Milán a Bayern Mnichov, jemuž v sezoně 2019/20 pomohl k zisku ceněného treblu.