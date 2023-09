Postecoglou je na domácí půdě neporazitelný. Jeho série se táhne napříč kontinenty

Ange Postecoglou (58) prodloužil svou sérii neporazitelnosti v domácích zápasech na 50 utkání. Cesta k této metě byla ale řádně napínavá. Tottenham Hotspur se totiž na onu 50. neprohru v sobotním klání Premier League proti Sheffieldu United zmohl až na sklonku hry. Góly domácích na 1:1 a 2:1 přišly až v osmé, respektive 10. minutě nastavení.

Zdálo se, že výjimečná bilance australského trenéra, která se táhne už do jeho působení působení v Jokohamě F Marinos a Celtiku, je u konce, ale góly Richarlisona a Dejana Kulusevskiho se podařilo zvrátit stav a udržet londýnský klub, který je v tabulce Premier League na druhém místě, v euforii.

Postecoglouovi svěřenci vyhráli 42 z posledních 50 domácích zápasů. I proto byl kouč dotázán, zda to byl jeden z důvodů, proč ho předseda Tottenhamu Daniel Levy najal. "Mám více silných stránek," reagoval sebevědomě Postecoglou. "Ale je legrační, že to říkáte, protože na to kladu velký důraz, ať už jsem byl kdekoli," dodal.

Dejan Kulusevski (uprostřed) slaví svůj gól. AFP

"Navíc – jakkoli si užíváte venkovní vítězství – příznivce chcete odměnit doma, když se na vás přijdou podívat," uvažoval také o faktoru fanoušků Postecoglou. "Měl jsem velké štěstí, že v posledních třech klubech, které jsem vedl, jsme měli i v Japonsku 30 000 až 40 000 diváků a na Celtiku je vždy vyprodáno, takže atmosféra je skvělá. Myslím, že vám jako klubu pomůže, když jste doma opravdu silní," doplnil.

Tottenham vyslal v sobotu 28 střel na bránu soupeře, a přestože dlouho prohrával 0:1, styl jeho fotbalu fanoušky opět rozradostnil, zejména po sterilních výkonech z minulé sezony. "Mou kariéru můžete sledovat, jak dlouho chcete, mé týmy vždy hrály určitým způsobem a myslím, že každý klub, který mě jmenoval hlavním trenérem, si mě vybral pro to, co umím" řekl Postecoglou.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Způsob, jakým hrajeme, je pro mě vším. Nejde jen o to, jestli vám daný styl přinese úspěch. Držet se ho vyžaduje odvahu a neúnavnost," uzavřel australský trenér.

