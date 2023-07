Před Emirates Stadium stojí už šestá socha. Arsenal vzdal hold legendárnímu Wengerovi

Tony Adams, Dennis Bergkamp, Herbert Chapman, Ken Friar a Thierry Henry. Co má tato pětice společného? Všichni jsou legendami londýnského Arsenalu. A všichni mají před stánkem severolondýnského klubu svou sochu. V pátek přibyla šestá, která slouží jako památka na legendárního kouče Arséna Wengera (73).

Bronzová socha francouzského trenéra je vysoká tři a půl metru a zobrazuje Wengera, jak zvedá nad hlavu trofej za zisk titulu v Premier League. Vytvořil ji oceňovaný umělec Jim Guy.

"Jsme rádi, že můžeme ocenit a oslavit vynikající vůdčí schopnosti a kariéru Arséna Wengera. Díky svému přínosu pro klub a úspěchům se stal nejslavnějším trenérem Arsenalu. Potěšil klub i fanoušky ziskem mnoha trofejí. Přinesl revoluci do chodu týmu, ať už v podobě sezony bez porážky, nebo přestěhováním na Emirates Stadium. Tomu odpovídá i velkolepá socha před stadionem jako projev úcty a vděčnosti," uvedl výkonný místopředseda představenstva Arsenalu Tim Lewis na webových stránkách klubu.

Wenger patří bezpochyby do historie celého fotbalu. Profimedia

Wenger se stal šestým mužem, kterému Arsenal postavil sochu. Jednu v okolí stadionu mají také Tony Adams, Dennis Bergkamp, Herbert Chapman, Ken Friar a Thierry Henry.

"Je to velká čest, že klub udělal pro Arséna něco tak výjimečného. Plně si to zaslouží. Díky tomuto uznání bude v našem klubu navždy. Vybral si mě jako jednoho ze svých hráčů a vybral si mě jako kapitána týmu. Na to nikdy nezapomenu," dodal současný trenér Kanonýrů Mikel Arteta.

Wenger trénoval Arsenal v letech 1996-2018, tým vedl ve 1235 zápasech. V sezóně 2003/2004 jeho tým neprohrál v Premier League ani jeden zápas a dodnes se mu přezdívá "The Invincibles". S Arsenalem získal tři ligové trofeje (1998, 2002 a 2004), sedm FA Cupů (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017) a sedm anglických Superpohárů (1999, 2000, 2003, 2005, 2015, 2016, 2018).