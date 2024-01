Strádající Everton nevyhrál pošesté v řadě. Werner se při návratu uvedl asistencí

Everton nevyhrál šestý soutěžní duel za sebou. Ve 21. kole Premier League remizoval s Aston Villou, která nevyužila možnost bodově se dotáhnout na vedoucí Liverpool. Domácí na tom mohli být hůř, ovšem VAR si všiml ofsajdu před trefou Álexe Morena. Stejný osud nicméně potkal v závěru i Karamelky, když zdvižený praporek obral o radost z přesného zásahu Abdoulayeho Doucourého. Timo Werner se při návratu na ostrovy uvedl asistencí a pomohl tak Tottenhamu k remíze 2:2 na hřišti Manchesteru United.

Agresivní vstup Karamelek do utkání vedl k první šanci, ve které se po centru Jacka Harrisona zjevil osamocený Arnaut Danjuma, ale jeho volej neměl potřebné parametry. Na druhé straně si poradil se skákající přihrávkou Moreno a zpoza šestnáctky vypálil nechytatelně k tyči. Gólové oslavy mu však překazila intervence videa, jež odhalilo předcházející těsný ofsajd Leona Baileyho.

Krátce před odchodem do šaten si naběhl mezi dva stopery Dominic Calvert-Lewin a běžel vstříc Emilianu Martínezovi. Argentinský mistr světa však reflexivním zákrokem změnu skóre odmítl a následně si poradil také s dobře mířenou přízemní střelou Jamese Garnera. Také po změně stran pokračovala série ostrých soubojů. Jeden takový odskákal Vitalij Mykolenko, jenž byl následně nucen pokračovat s ovázanou hlavou.

Z hranice velkého vápna zkoušel štěstí John McGinn, ale jeho obstřel skončil těsně vedle tyče. Na druhé straně se znovu dostal k zakončení Danjuma, ani tentokrát však nedokázal vměstnat volej do brankového prostoru. V závěru mohl domácí příznivce zmrazit Matty Cash, který se zjevil sám na penaltovém puntíku, avšak Mykolenko skluzem zabránil gólu. Vzápětí dostal míč do sítě Doucouré, ovšem samostatný únik započal v ofsajdu.

Rudí ďáblové ovšem se stávajícími oporami začali snově. Už ve třetí minutě zakončil akci odstartovanou od vlastní brány pumelicí pod břevno Rasmus Höjlund. Blízko vyrovnání byl chvíli nato Werner, jeho hlavičkový pokus ale mířil těsně vedle. V 19. minutě se už Spurs úspěšného zásahu dočkali, když Richarlison umístil vysoký míč od rohového praporku přesně k pravé tyči.

Zaplněnými tribunami to znovu zahučelo po půlhodině hry, kdy při snaze odvrátit centr hlavičkoval Destiny Udogie do tyče vlastní brány. Síť v ní se však záhy přece jen rozvlnila. Marcus Rashford si totiž ve 40. minutě narazil míč s Höjlundem a střelou na zadní tyč zařídil United jednogólový náskok. O ten mohl domácí připravit před odchodem do šaten Cristian Romero, hlavou ovšem poslal balon jen do břevna.

Zvonění brankové konstrukce hráče Manchesteru neprobralo, jelikož hned po změně stran udeřil Rodrigo Bentancur po přihrávce aktivního Wernera. Tottenham si poté vytvořil územní převahu a domácí hrozili prakticky jen z brejků. Jeden po hodině hry zakončoval Scott McTominay, rána na zadní tyč ale minula cíl. Přestože hosté pokračovali v okupování útočné poloviny, André Onana příliš práce neměl. Skóre se tak už nezměnilo.

Tabulka Premier League