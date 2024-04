Že máme nejlepší program? Jak to mohlo někoho napadnout, ulevil si Klopp před šlágrem s United

Pokud chce Liverpool získat titul v Premier League, musí mít po zbytek sezony, počínaje nedělním utkáním s tradičním rivalem Manchesterem United, perfektní bilanci. Tak zněla slova na tiskové konferenci z úst manažera Reds Jürgena Kloppa (56).

Vedoucí Liverpool má osm zápasů před koncem sezony dvoubodový náskok před Arsenalem a tříbodový před City, přičemž Klopp se chce po triumfu v Premier League 2019/20 podepsat pod další trofej pro klub z Anfieldu.

Liverpool v sezoně 2021/22 nezískal titul o pouhý bod a na otázku, zda by musel být "dokonalý", aby se stal mistrem, Klopp odpověděl: "Tak to samozřejmě v Premier League chodí... Takže pokud je to vyrovnaný souboj, pak je nejlepší být v něm."

"Jsme jeho součástí a to je dobře. A teď budeme bojovat dál, tak to prostě je. Samozřejmě, že další zápas je velký, jako všechny," dodal Klopp.

Němec, který po sezoně v Liverpoolu skončí, se pozastavil i nad tématem programu: "Někdo říkal, že máme nejlepší rozpis zápasů nebo program. Podíval jsem se na něj a opravdu nevím, jak vás to mohlo napadnout. Možná jsem příliš negativní, ale je to těžké, soupeři jsou dobří. Jsme ale připraveni a chceme se do toho boje zapojit."

Zatímco v prosinci skončilo vzájemné utkání na Anfieldu remízou 0:0, minulý měsíc Liverpool podlehl United ve čtvrtfinále FA Cupu 3:4, když domácí rozhodli v prodloužení.

Klopp uvedl, že jeho tým měl zápas pod kontrolou, ale ke konci, zejména v prodloužení, mu došly síly.

Tabulka Premier League před 32. kolem. Livesport

"Dobrou zprávou je, že nebudeme hrát dvakrát 15 minut prodloužení. To už na nás bylo tehdy moc, nedokázali jsme to už kontrolovat, dělali jsme chyby, které jsme předtím vůbec nedělali, a United zápas otočili," dodal Klopp.

"United jsou špičkový tým, který hraje doma, to všichni víme. Ale nemůžeme (hráčům) jen tak říct: 'Hrajte tak, jak jste hráli od 15. do 70. minuty'. Fotbal není tak jednoduchý," uvedl kouč Liverpoolu a obratem dodal: "Musíme najít recept, jak způsobit United problémy, a oni se budou snažit úplně o totéž. Na této úrovni, s tímto soupeřem, na tomto stadionu (Old Trafford), bychom měli hrát opravdu dobrý fotbal, pokud tam chceme uspět."