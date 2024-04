Je to pocit porážky. Vytvořili jsme si dost šancí, měli jsme zápas rozhodnout, říká Van Dijk

Virgil van Dijk (32) prohlásil, že nedělní remízu 2:2 na hřišti Manchesteru United vnímá jako porážku. Pro Liverpool to totiž znamená ztrátu dvou důležitých bodů v boji o titul v Premier League.

Byli to hosté, kdo na Old Trafford po většinu zápasu dominoval. Nakonec však k zisku bodu potřebovali Salahův pokutový kop z 84. minuty. Přitom Liverpool ještě po Díazově trefě vedl, ale domácím se podařilo skóre otočit – postarali se o to Fernandes a Mainoo.

Po remíze 2:2 jsou Reds na druhém místě se stejným počtem bodů jako vedoucí Arsenal, třetí je Manchester City se ztrátou jediného bodu. Do konce těsného souboje o titul zbývá sedm zápasů.

Přestože se týmu United v letošní sezoně nedaří ideálně, Liverpool nedokázal svěřence Erika ten Haga porazit ani v jednom ze tří vzájemných duelů. Před třemi týdny Rudí ďáblové vyhráli napínavé čtvrtfinále FA Cupu a v prosinci na Anfieldu remizovali 0:0.

"Je to pocit porážky, opět naše chyba. Vytvořili jsme si dost šancí, měli jsme zápas rozhodnout. Bohužel rozhodla individuální chyba při vyrovnávacím gólu. Měli jsme dost času ji napravit, ale spěchali jsme. I za stavu 1:2 jsme si vytvořili dost šancí," nechal se slyšet viditelně rozladěný Van Dijk.

Nizozemec narážel na špatnou přihrávku Quansaha, která vedla k parádní gólové střele Fernandese. Svému spoluhráči vzkazuje, že by se tím neměl nechat negativně ovlivnit: "Ve fotbale dělá chyby každý. Kdo hraje fotbal, dělá chyby, ze kterých se může poučit."

Tým z Anfield Road by rád oslavil poslední sezonu Jürgena Kloppa ve funkci trenéra ziskem dvacátého titulu v anglické nejvyšší soutěži, čímž by vyrovnal rekord United. Pokud se mu to nepodaří, bude na tuto remízu vzpomínat s velkou lítostí.

"Vedení 1:0 na Old Trafford a střelecká statistika 15:0, neuvěřitelné. Kromě toho jsme mohli být v některých momentech klidnější," řekl Klopp a pokračoval: "Musíme prostě zůstat v klidu. Jsme tam, kde jsme, nadále tomu přikládáme obrovskou důležitost. Jestli bych si přál, abychom měli desetibodový náskok? Samozřejmě. Ale bereme to, co máme, a jdeme dál."

Kromě portugalského záložníka překonal brankáře Alissona výstavní trefou také Kobbie Mainoo, který tak potvrdil svůj status vycházející hvězdy Premier League. Střet s věčným rivalem zhodnotil i jeho trenér.

"Na jednu stranu jsem zklamaný, že jsme během týdne ztratili sedm bodů poté, co jsme pokaždé vedli. Udělali jsme hloupé chyby a můžeme si za to sami. Na druhou stranu jsem velmi hrdý. Je vidět, jak se zlepšujeme, potenciál tohoto týmu je úžasný," řekl Ten Hag, jehož výběr je se 49 body šestý.