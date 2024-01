FPL před 21. kolem: Co dělat bez Salaha? Dejte šanci Palmerovi a zaměřte se na Brighton

Začíná složité období sezony Fantasy Premier League. Prosinec byl komplikovaný přívalem zápasů a leden bude komplikovaný jejich nedostatkem. Jak vše vyřešit, vám zkusí napovědět následující řádky.

Tentokrát výjimečně nezačneme výběrem kapitána, nejprve si musíme udělat pořádek ve všech faktech. Děje se toho opravdu hodně a spousta faktorů manažerům FPL komplikuje život. Pojďme probrat jeden po druhém.

Čtrnáctidenní pauza

Před námi je jediná pauza ročníku. Hráči v prosinci měli tolik zápasů, že si v lednu jednoduše zaslouží odpočinek. Deset týmů se tedy utká tento víkend a dalších deset o víkendu následujícím. Každý celek tak získá týden odpočinku navíc.

FPL to ovlivní tak, že úvodní zápas kola se odehraje v pátek večer a ten poslední až o 11 dní později. Manažeři během té doby nebudou mít možnost cokoliv měnit, sestavy budou pevně dané. Během takhle dlouhého období se může stát spousta věcí a my se na ně musíme předem co nejlépe připravit.

Africký pohár národů a Asijský pohár

Faktorem, který v tomto období ovlivňuje manažery nejvíce, jsou kontinentální šampionáty v Africe a Asii. Kvůli nim se řada hráčů v čele s Mohamedem Salahem (13,2) a Heung-Min Sonem (9,8) vydá reprezentovat své země a z tohoto důvodu nebudou sbírat body do FPL.

Logickým scénářem je samozřejmě prodej takových hráčů, zejména pokud se jedná o lídry našich mužstev. Z tohoto důvodu již více než dva miliony hráčů prodaly Salaha a téměř dva miliony hráčů se zbavily Sona. Jejich náhrada může být z pohledu bodů velmi důležitá, protože manažeři mají spoustu zajímavých voleb.

Zranění

V posledních dnech vyšlo najevo, že se zraněním bojuje oblíbené anglické duo: Trent Alexander-Arnold (8,5) a Jarrod Bowen (8,1). Obránce Liverpoolu se dostal do skvělé formy a navzdory své vysoké ceně je jedním z nejoblíběnějších obránců ve FPL. Manažeři tak stojí před těžkým rozhodnutím. Prodat, nebo zariskovat a neprodávat.

Podobná situace je i u Bowena, jehož zranění je poměrně záhadné. Není jasné jak dlouhá jeho absence bude, což je pro spoustu manažerů velký problém. Vždyť v poslední době byl anglický reprezentant hlavním lídrem West Hamu.

Přestupy

Všechny výše uvedené faktory naznačují, že na přestupovém trhu je dost rušno. Mnoho hráčů se rozhodlo využít divokou kartu. Vy ale o této možnosti přemýšlejte velmi obezřetně. Nezapomeňte, že do konce sezony už zbývá pouze jediná. Na druhou stranu - pokud máte v týmu hodně problémů, měli byste je vyřešit.

Je tu také možnost obětovat nějaké body za přestupy navíc (nad rámec těch volných). Ztráta čtyř nebo osmi bodů v jednom kole samozřejmě bude bolet, z dlouhodobého hlediska by se však mohla ukázat jako lék na všechno zlé.

Nejvíce kupovaným hráčem v tomto období je Cole Palmer (5,7), který pro mnohé hráče bude pravděpodobně náhradou za Salaha nebo Sona. Mezi velmi oblíbené fotbalisty pak překvapivě patří také zraněná dvojice anglických reprezentantů Alexander-Arnold a Bowen nebo Kevin De Bruyne (10,3), který se minulý víkend v FA Cupu vrátil do hry po dlouhých pěti měsících. Zájem je také o levého obránce Brightonu Pervise Estupiniana (5,0).

Komu dát pásku?

Blíží se návrat Erlinga Haalanda, jako kapitána by ho však i přes to zvolil jen největší optimista. Mimo jsou také další tradiční kandidáti jako Salah, Son, Alexander-Arnold nebo bez formy hrající Bukayo Saka (8,9). Záložník Arsenalu proti Crystal Palace sice může nasbírat i dvouciferný počet bodů, vzhledem k posledním zápasům je to však značně nepravděpodobné.

Logičtějšími volbami jsou proto Palmer nebo Ollie Watkins (8,9). V době, kdy jsou lídři nejlepších týmů Premier League indisponováni, jsou to momentálně jejich nejzajímavější náhrady. Chelsea hraje doma s Fulhamem a Aston Villa vyráží na hřiště Evertonu. Ani jeden ze zápasů sice není zárukou bodů, ale jeví se jako nejlepší řešení situace.

Koho koupit?

Kevin De Bruyne (10,3) – Belgičana se vrací po několikaměsíčním zranění, ale jeho nákup je i přes vysoké riziko vysvětlitelný. De Bruyne je náhradou za Salaha nebo Sona, není tedy přílišný rizikem hokoupit v době jejich absence. Před týdnem dostal půl hodiny v pohárovém utkání a není jisté, jestli už bude připraven naskočit od začátku, o jeho kvalitách ale pochybovat nemusíme.

Pervis Estupiñán (5,0) – Levý obránce Brightonu se vrátil po zranění a zaujal krásnými góly. V utkání s Tottenhamem se předvedl bombou zpoza pokutového území a v FA Cupu proti Stoke tento kousek zopakoval. Estupinan je pokladem pro každého hráče FPL. Pokud máte možnost s jeho koupí neváhejte, rozlosování Brightonu je totiž velmi příznivé.

Joao Pedro (5,4) – Až do určité fáze sezony neměl Brighton útočníka číslo jedna. Nyní to vypadá, že Brazilec Joao Pedro vyčnívá nad svými konkurenty a nechává Evana Fergusona (5,9) a Dannyho Welbecka (5,7) za sebou. Nedávno se proti Tottenhamu blýskl dvěma góly a prosadil se i minulý víkend v FA Cupu. Jeho cena a program Brightonu jsou nejlepšími argumenty, proč mu dát šanci.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL)

Pervis Estupiñán (5,0) – Podzim protkaný zraněními má za sebou ekvádorský levý bek Pervis Estupiñán. Dříve pilíř mnoha FPL sestav se postupně dostává do zápasového zatížení a během posledních tří utkání naznačil, že neztratil nic ze své útočné potence. Na branku v zápase proti Tottenhamu navázal v utkání FA Cupu na hřišti Stoke, kde si připsal další gól na své konto. Brighton se navíc pyšní nejlepším losem v průběhu ledna a února, počínaje domácím soubojem proti Wolves. Dále čeká svěřence Roberta De Zerbiho Luton a Crystal Palace. Vzhledem k avizované absenci Trenta Alexandera-Arnolda je pro mě Estupiñán náhradou číslo jedna na pozici obránce.

Richarlison (6,9) – Po odjezdu Salaha a Sona ke svým reprezentacím, řeší většina manažerů, kým je v záložní řadě nahradit. Po zranění Jarroda Bowena je pro mě jedním z hlavních adeptů na jejich místo Brazilec Richarlison. Ten si v posledních pěti ligových utkáních připsal stejný počet branek a svoji formu potvrzuje i v datech, kdy patří k nejlepším v lize. Spurs nově přivedli do svého kádru Tima Wernera, který by mohl zkrátit minutáž i Richarlisonovi, ale v nejbližších zápasech to osobně nepředpokládám. Zároveň se do tréninku postupně vrací James Maddison, od kterého očekávám, že brazilskému reprezentantovi pomůže do ještě lepších střeleckých pozic.

Ivan Toney (7,9) – Téměř zapomenutý muž v čele útoku Brentfordu. Ivan Toney se vrací na trávníky po odpykání trestu za sázení a do ligového kolotoče se navrátí v domácím zápase proti Nottinghamu. Otázkou zůstává, v jaké kondici se momentálně Toney nachází, přesto věřím, že i s ohledem na poslední výsledky a marodku týmu se anglický reprezentant dočká návratu do základní sestavy. Že neztratil nic ze svého gólového apetitu, potvrdil v zápase za zavřenými dveřmi proti Southamptonu U23, kdy přispěl hattrickem k výhře 5:1. Nad formou Toneyho visí pochopitelně mnoho otazníků, přesto jde především pro milovníky rozdílových hráčů o skvělý tip do útočné řady, vlastní ho momentálně pouze jedno procento manažerů.