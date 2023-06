Zatím se nestěhuje. West Ham odmítl první nabídku Arsenalu za Riceho

Livesport

Vedení West Hamu už potvrdilo, že opora mužstva Declan Rice (24) v létě s největší pravděpodobností opustí mužstvo. Kolem anglického reprezentanta krouží například oba kluby z Manchesteru či Bayern Mnichov. Nabídka už přišla z Arsenalu, ale West Ham ji zamítl. Protože 80 milionů liber údajně není odpovídající částka.

West Ham si aktuálně Riceho cení zhruba na 120 milionů liber, ale předpokládá se, že by klidně akceptoval 100 milionů liber v balíčku s dalším hráčem. Arsenal nejspíš v nadcházejících dnech předloží novou a vylepšenou nabídku. Pokud chce uspět, je to nutné. Navíc musí počítat s konkurencí, velký zájem o středopolaře má také čerstvý vítěz Ligy mistrů Manchester City.

Rice má sice ještě dva roky platnou smlouvu, ale na otázku, zda jeho nedávné vítězství v Evropské konferenční lize nad Fiorentinou bude jeho posledním počinem v klubu, mluvil předseda klubu David Sullivan celkem jasně. "Myslím, že to tak bude. Slíbili jsme mu, že může odejít," řekl pro talkSPORT.

Ligová bilance z minulé sezony. Livesport

"Samozřejmě to není něco, co bychom si přáli. Ale před rokem a půl jsme mu nabídli 200 000 liber týdně a on to odmítl. Nemůžete v týmu držet hráče, který tam nechce být," pokračoval Sullivan.

Rice po vítězství v EKL nad Fiorentinou v utkání hraném v Praze prohlásil, že West Ham miluje, ale přiznal, že neví, zda bude v klubu působit i v příští sezoně.