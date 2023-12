Povedený poločas byl na obrání favorita málo. Gólostroj Atalanty nastartoval probuzený Muriel

Fotbalisté Atalanty se sice v 16. kole Serie A v první půli nečekaně trápili proti poslední Salernitaně, nakonec ji však na svém hřišti přehráli 4:1. Duel nabral v 10. minutě nečekaný spád, když se prosadil hostující Lorenzo Pirola (21). Bergamo si pak hledalo cestu k brance soupeře jen těžko a góly začalo střílet až po změně stran. Nejprve nádherným volejem srovnal Luis Muriel (32) a vítězný zásah o chvíli později zaznamenal Mario Pašalič (28). Kolumbijský útočník zároveň zažívá střelecké obrození, neboť si za poslední dvě kola připsal stejný počet tref.

Do první příležitosti se po přesném centru procpal domácí Teun Koopmeiners, jeho hlavičku ale vyrazil na roh brankář Benoit Costil. Na druhé straně se do podobné situace po standardce záhy dostal Pirola, ten byl ovšem se svým hlavičkovým pokusem úspěšnější než Nizozemec, když poslal balon přesně k tyči. Atalanta se snažila na překvapivou trefu Salernitany odpovědět, do poločasového hvizdu si ale nevypracovala jedinou významnější šanci.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po změně stran však nenechali domácí své příznivce na gól dlouho čekat. Sražený míč po rohovém kopu napálil zpoza pokutového území z prvního doteku Muriel přímo do horního rohu brány. Salernitana mohla Bergamu znovu odskočit, Boulaye Dia ale přes blokujícího obránce síť nerozvlnil. Neproměněná příležitost mrzela hosty o to víc, když se na druhé straně prosadil Pašalič, který zamířil přesně na zadní tyč. Po hodině hry byl opět blízko gólu Muriel, na čáře ovšem zastavil balon ležící Costil.

V 75. minutě mohl zničehonic vyrovnat Dia, svůj pokus ale nasměroval jen do pravé tyče. Domácí tak o své výhře rozhodli o chvíli později po nepovedené rozehrávce Granaty, kdy se po pasu Giorgia Scalviniho prosadil přízemní ranou Charles De Ketelaere. Definitivní tečku za úspěchem Lombarďanů udělal Aleksej Mirančuk, jenž v 89. minutě se štěstím procedil míč za Costilova záda.

