AS Řím se naladil na Slavii. Jankto pomohl k remíze, šlágr si podmanil Juventus

O výhře AS Řím nad Monzou rozhodl v 90. minutě střídající Stephan El Shaarawy.

AS Řím porazil v utkání devátého kola Serie A Monzu 1:0 i díky vyloučení obránce soupeře Danila D’Ambrosia. Domácí, kteří se chtěli naladit na čtvrteční souboj se Slavií v Evropské lize, dlouhou přesilovku nesehráli ideálně a mohli několikrát inkasovat. V 90. minutě přece jen udeřil Stephan El Shaarawy a připravil hosty o čtvrté čisté konto v řadě. Jakub Jankto přihrál na vedoucí gól Cagliari v Salernitaně, byl to jeho první bodový zápis po návratu do Itálie. Strhující závěr se třemi góly však rozhodl o dělbě bodů, kvůli níž Sardiňané zůstali na poslední příčce tabulky. Nedělní šlágr opanoval Juventus, na hřišti AC Milán vyhrál 1:0.

Na Olympijském stadionu se dlouho sváděla taktická bitva a ani jednomu z mužstev se nedařilo překonávat obranu soupeře. Největší šance první půle se zrodila až ve 37. minutě, kdy si Houssem Aouar naskočil na centr, jeho hlavičku ale vynikajícím zákrokem zneškodnil gólman Michele Di Gregorio. O čtyři minuty později dostal D’Ambrosio bíločervené do velkých problémů, když obdržel po nešetrném zákroku na Andreu Belottiho druhou žlutou kartu a utkání pro něj skončilo.

Ještě v nastavení prvního poločasu se Vlci probojovali do druhé obrovské příležitosti, když Belottiho střelu se štěstím vykopl z brankové čáry Di Gregorio. Oslabení hosté se ke své první větší šanci propracovali pět minut po změně stran, technické zakončení Andrey Colpaniho ale skončilo jen pár centimetrů vedle levé tyče. Giallorossi měli sice mírnou herní převahu, k šancím je ovšem pevná obrana Monzy příliš nepouštěla, a stav duelu tak stále zůstával stejný.

Naopak v 66. minutě mohli skórovat právě bíločervení, jenže ránu Samueleho Birindelliho dokázal Rui Patricio vytáhnout na roh. Stejný hráč se následně objevil v další nebezpečné příležitosti, ale brankář AS Řím si s jeho střelou opět dokázal poradit. Domácí se prosadili až v 90. minutě, kdy si odražený balon našel El Shaarawy a propálil gólmana Lombarďanů.

Úvod utkání nenasvědčoval tomu, že by si chtěl některý z týmů vylepšit svou negativní bilanci. Dlouho se hrálo bez náznaku větší příležitosti ke skórování. Až ve 28. minutě utekl domácí defenzivě Zito Luvumbo a překonal brankáře střelou mezi nohy. Nicméně gól rozhodčí neuznal kvůli ofsajdu. Následovalo kombinování kolem středu hřiště, což ve 37. minutě přestalo bavit Mattea Pratiho, a tak vypálil z dálky. Benoït Costil musel předvést těžký zákrok.

Trenér Claudio Ranieri přišel do druhé půle s několika změnami v sestavě, protože si přál více než remízu, a tak se v 64. minutě objevil ve hře i Jankto, což se ukázalo jako správný tah. Český záložník ukořistil na soupeřově polovině balon a vyslal jej na osamoceneho Luvumboa, který obstřelem poslal hosty do vedení. Granatu to ovšem nezaskočilo a Boulaye Dia vyrovnal, když se uvolnil a propálil brankáře tvrdou ranou.

Vzápětí však s odpovědí přispěchal Nicolas Viola, jenž si výborně naběhl na centr a poslal celek ze Sardinie opět do vedení. Poslední slovo si ale vzali domácí, kteří se nevzdali a po ruce soupeře jim sudí přisoudil penaltu. Pokutový kop s přehledem proměnil Dia.

Boloňa díky zisku tří bodů zůstala v kontaktu s týmy na pohárových pozicích. Rossoblu přiblížil v 19. minutě k výhře Lewis Ferguson, na jehož gól záhy navázal fantastickou hlavičkou zpoza vápna zkušený Lorenzo De Silvestri. Na efektní trefu obránce, jenž nastoupil do svého 424. utkání v italské nejvyšší soutěži, hosté zareagovali jediným zásahem, a potřetí v sezoně tak odešli poraženi.

Atalanta se díky vítězství vrátila na příčku zaručující účast v pohárové Evropě. Domácí se podobně jako ve dvou předešlých duelech proti Grifone, ve kterých nepadla ani jedna branka, trápili, v 68. minutě však udeřil Ademola Lookman. V nastavení pečetil domácí triumf Ederson, jenž definitivně odvrátil hrozící pátou remízu mezi oběma celky z posledních šesti vzájemných duelů.

AC Milán přišel v devátém kole o domácí neporazitelnost. V první půli aktivnější Rossoneri přišli před přestávkou o Malicka Thiawa, jenž byl za faul na unikajícího protihráče vyloučen. Miláňané navíc po problémech s gólmany byli nuceni do duelu nastoupit s brankářskou trojkou Antoniem Mirantem.

Čtyřicetiletý veterán zasáhl do soutěžního utkání v červenočerném dresu od úvodních minut v tomto ročníku poprvé. V 63. minutě jej tečovanou střelou překonal bývalý hráč AC Manuel Locatelli a bodově přiblížil Juve na dosah milánským celkům.