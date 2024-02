První hattrick v AS Řím. Míč jsem si po utkání neodnesl už dlouho, těšilo Dybalu

Italskou ligu čeká dramatický boj o pozice zaručující Ligu mistrů a své k tomu hodlá říct i AS Řím. Giallorossi v pondělní dohrávce 26. kola hostili Turín a vyhráli 3:2, svým prvním hattrickem v jejich dresu se o to postaral argentinský kanonýr Paulo Dybala (30). Toho těšilo, že si mohl ze zápasu odnést míč, který však prý bude muset poslat své matce.

Bývalý útočník Juventusu ve 42. minutě otevíral skóre, Býci však dokázali bleskurychle zareagovat. Po změně stran se Dybala prosadil ještě dvakrát, a na výhře AS tak už nic nezměnila ani závěrečná korekce z 89. minuty.

"Míč jsem si domů po utkání neodnesl už hodně dlouho a moc jsem o to stál. Byl jsem blízko už proti Cagliari, ale tam mě trenér nakonec vystřídal. Po hattricku jsem netoužil nějak zběsile, ovšem mám z něj radost," hlásil hrdina Římanů po závěrečném hvizdu.

Kde se Dybala proti Turínu pohyboval? Opta by Stats Perform

Dybala se prosadil při třech rozdílných situacích. Nejprve proměnil pokutový kop, v 58. minutě se trefil z dálky a o 11 minut později zužitkoval spolupráci s Romelem Lukakem, gólmana Vanju Milinkoviče-Saviče v tomto případě prostřelil z úhlu.

"Druhý gól přišel v důležitý moment, Turín hrál dobře a měli jsme s ním problémy. Museli jsme změnit taktiku, soupeř rychle vyrovnal a utkání mohlo nabrat jakýkoli směr. Dostal jsem prostor na střelu a naštěstí si našla cestu do sítě. Běžel jsem ke střídačce a první osobou v cestě byl trenér," popisuje reprezentant Argentiny.

"Při třetí brance jsem byl blízko Curva Sud, a při oslavě jsem tak jenom pokračoval směrem k fanouškům. Chci jim poděkovat, i v pondělí večer zaplnili stadion a stáli za námi. Míč dostane moje matka, byla by naštvaná, kdybych jí ho neposlal," pokračuje.

Dybalovy statistiky proti Turínu. Opta by Stats Perform

Římské AS v průběhu letošní sezony vyměnilo trenéra, před několika týdny byl odvolán José Mourinho a jeho povinnosti převzal Daniele De Rossi. Na lavičce se mu zatím daří, v Evropské lize klub z hlavního města vyřadil Feyenoord a v osmifinále ho čeká Brighton, v Serii A je šestý se čtyřbodovým mankem na čtvrtou Boloňu.

"Vždycky chci vyhrávat trofeje, ale do konce sezony je ještě daleko a čeká nás spousta těžkých zápasů. Víme, jaké jsou naše cíle a každý den pracujeme na jejich dosažení," ujistil fanoušky Dybala.

V minulosti střílelo ofenzivní eso AS branky za Palermo a Juventus, odkud se do současného působiště přesunulo před minulou sezonou. V nadcházejících měsících se může "těšit" zejména na otázky ohledně budoucnosti, smlouvu má totiž jen do června 2025.

"Už když jsem do Říma dorazil poprvé, tak jsem cítil, jako kdybych tady začal žít úplně jiný život. Nevím, co se v budoucnosti stane. Vím jen, že si užívám každou chvilku strávenou s fanoušky a spoluhráči," uzavřel Dybala.