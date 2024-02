Immobile z Lazia dosáhl na střelecký milník. Přestřelku gigantů opanoval Inter

Lazio si ve 24. kole Serie A odvezlo z Cagliari všechny body za výhru 3:1. K zastavení třízápasové šňůry Biancocelesti bez vítězství nejprve přispěl vlastní gól Alessandra Deioly a definitivně poté duel rozhodla branka Cira Immobileho krátce po změně stran. Pro italského kanonýra to navíc byla při jeho 341. startu už 200. přesná trefa v italské nejvyšší soutěži. Stal se tak teprve osmým hráčem, který na tuto metu dosáhl. Jakub Jankto proseděl celé utkání na lavičce domácích. Přestřelku v Římě ovládl Inter, na jehož triumfu nad AS 4:2 měl výrazný podíl Marcus Thuram.

Celek z hlavního města rychle dostal soupeře pod tlak, který v šesté minutě vyústil v první velkou šanci. Simone Scuffet musel do akce po rohovém kopu, když pohotovým zákrokem zamezil vlastnímu zásahu jednoho z bránících spoluhráčů. Krátce nato si domácí gólman poradil i s prudkou ranou Immobileho pod břevno. Lazio se tak úvodní trefy dočkalo až ve 26. minutě poté, co si prudký pas Gustava Isaksena srazil do vlastní sítě Deiola.

Hosté po nabytí těsného náskoku polevili a těsně před pauzou málem inkasovali. Hlavičkující Gianluca Lapadula ale pozorného Ivana Provedela nepřekonal. Naopak chvíli po změně stran se podruhé radovali Le Aquile, když z ostrého úhlu dorazil Isaksenův pokus do odkryté sítě Immobile. Cagliari se však nehodlalo vzdát a bleskově přispěchalo s odpovědí. Gianluca Gaetano krásnou ranou zpoza vápna vymetl pravou šibenici.

Navzdory několika dalším šancím povzbuzených Rossoblu po hodině hry znovu skórovali Římané. Felipe Anderson zakončil dravý průnik do pokutového území střelou, kterou nešťastně tečoval mimo Scuffetův dosah clonící obránce. Vydařené odpoledne bílomodrých mohl ještě v závěru ozdobit střídající Daiči Kamada, jenže přízemním pokusem jen orazítkoval tyč.

Vlky mohl dostat do vedení už na konci první minuty Stephan El Shaarawy, jeho povedenou střelu pod břevno ale konečky prstů vytěsnil Yann Sommer. Milánský celek úvodní nápor domácích ustál a v 17. minutě sám skóroval. Bránící Romelu Lukaku pouze prodloužil centr od rohového praporku k Francescovi Acerbimu, který hlavou usměrnil míč z obtížné pozice ke vzdálenější tyči. Giallorossi před půlhodinou hry oplatili stejnou mincí.

Milimetrový centr Lorenza Pellegriniho s přehledem zužitkoval Gianluca Mancini. Těsně před koncem poločasu Římané dokonali obrat, když se parádní rána El Shaarawyho poodrážela od obou tyčí do sítě. Nadšení domácích příznivců však zmrazil drtivý vstup Interu do druhého dějství. Ve 49. minutě nejprve zužitkoval přesný pas Mattea Darmiana před bránu Thuram a jen o pár chvil později vrátil lídra soutěže do vedení Angeliňo.

Statistiky utkání. Opta by Stats perform

Obránce, který přišel do Říma na hostování teprve na konci ledna, si při snaze odvrátit centr Henrikha Mkhitaryana srazil balon do vlastní sítě. V 58. minutě mohlo být pro Capitolini ještě hůře, Benjamin Pavard ovšem z voleje napálil jen tyč. Žlutočervení si v hustém dešti výraznější tlak v závěru nevytvořili a naopak v nastaveném čase počtvrté inkasovali. Rychlý protiútok zakončil střelou do levé části brány Alessandro Bastoni.

