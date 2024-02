Fantastický Dybala hattrickem sestřelil Turín, Fiorentina doma přehrála Lazio

Dybala nastřílel do sítě Turína hattrick.

Fotbalisté AS Řím porazili v dohrávce 26. kola Serie A Turín 3:2, přičemž na vítězství domácího celku měl největší podíl Paulo Dybala (30), jenž v 69. minutě završil svůj první hattrick v dresu Giallorossi. Důležité tři body si připsala také Fiorentina, která doma zvítězila nad Laziem 2:1 a díky těsné výhře se v tabulce dostala o bod právě před svého dnešního soupeře.

Domácí se propracovali do první příležitosti v 10. minutě. Sardar Azmoun unikl po levé straně svým strážcům, počkal na dobíhajícího Rasmuse Kristensena a předložil mu přesnou přihrávku. Tu ovšem 26letý Dán zužitkoval jen ke střele do tyče. Poté začali útočné růžky vystrkovat i Býci. Ve 30. minutě se k velké šanci dostal Samuele Ricci, jenž po bleskovém zpracování poslal z pozice uvnitř vápna míč jen do boční sítě.

Přesto se diváci v první půli gólů dočkali. Nejprve byl v pokutovém území faulován Azmoun a Dybala proměnil nařízenou penaltu ranou k tyči. Římané ale vedli zhruba jen dvě minuty. Duván Zapata totiž obdržel z levého kraje centr přímo na hlavu a umístil balon mimo dosah domácího brankáře.

Turíňané nabuzení vyrovnávacím gólem mohli krátce po příchodu ze šaten otočit skóre ve svůj prospěch. Útočný výlet ze strany zakončoval Valentino Lazaro na bližší tyč, kde však zakročil Mile Svilar. Vzápětí se na druhé straně propracoval k hlavičce Gianluca Mancini, balon ale poslal jen nad břevno. Chvíli před odehranou hodinou to tak vzal na sebe znovu Dybala. Ten z osy hřiště a uctivé vzdálenosti namířil svou točivou střelu přesně do dolního rohu brány.

Argentinský mistr světa v gólové show pokračoval záhy. V 69. minutě si narazil míč se spoluhráčem a z úhlu propálil hostujícího brankáře ranou na zadní tyč. Turíňané duel zdramatizovali chvíli před koncem, kdy Ricciho střílený centr srazil do vlastní sítě Dean Huijsen. Na vyrovnání už ale Granata nedosáhla.

Hráči La Violy vstoupili i přes nepříznivou bilanci s Biancocelesti, které neporazili pětkrát v řadě, do utkání aktivně a v úvodní čtvrthodině byli nebezpečnějším týmem. To se potvrdilo v 19. minutě, kdy Nicolás González orazítkoval levou tyč. Stejná část brankové konstrukce zvonila o chvíli později znovu, to ji po rohovém kopu nastřelil hlavou Andrea Belotti.

Ve 41. minutě se tyč ozvala potřetí, když ji tentokrat přímo od rohového praporku trefil krouceným pokusem Bonaventura. Záhy tak z ničeho nic udeřilo Lazio, gólem do šatny umlčel deštěm zmáčené diváky Luis Alberto.

Fialky se po přestávce hnaly za vyrovnáním, Gonzálezův prudký pokus ale k jejich smůle zaplachtil jen těsně nad bránu Biancocelesti. Skvělý zákrok poté musel vytasit Ivan Provedel proti hlavičce jednoho z hráčů Fiorentiny, na ránu Kayodeho ze 61. minuty už ovšem nedosáhl. Ten svůj premiérový zásah v nejvyšší italské soutěži poslal do sítě v duchu zápasu s přispěním břevna.

O sedm minut později byla La Viola odměněna pokutovým kopem, González z něj ale trefil pouze vskutku zakletou levou tyč. O chvíli později už Bonaventura z dorážky strhl vedení na stranu domácích. Lazio se sice v závěru alespoň trochu probudilo, na bodový zisk to ovšem nestačilo.