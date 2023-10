Za Monzu opět pálil Colpani. Vlci z Říma roztrhali Cagliari, Fiorentina vyloupila mistra

Monza porazila v osmém kole Serie A Salernitanu 3:0 a v tabulce vystoupala už na sedmé místo. Naopak hosté jsou od začátku sezony bez vítězství. Frosinone si připsalo třetí výhru po návratu do Serie A, když si poradilo s Veronou. Lazio doma přetlačilo Atalantu a nováček Cagliari s Jakubem Janktem na lavičce schytal příděl 1:4 s AS Řím. Do hry nezasáhl ani Antonín Barák, jehož Fiorentina si veze překvapivý triumf 3:1 ze stadionu obhájce titulu Neapole.

Monza zůstává na vlastním hřišti v aktuální sezoně neporažena. K výhře přiblížil svůj tým už v deváté minutě Andrea Colpani, jehož jméno domácí fanoušci vyvolávali už počtvrté v ročníku.

Tým ze Salerna prodloužil další porážkou čekání na tříbodový zisk a zároveň prohloubil krizi na stadionech soupeřů, když ve venkovní sadě dresů zvítězil naposledy v lednu nad Lecce.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Další dobrý výkon nováčka korunoval v nastavení první půle Reinier, jenž byl ve vápně soupeře dostatečně důrazný a načal cestu svého týmu za vítězstvím. Kmenový hráč Realu Madrid, který na Apeninský poloostrov přišel na roční hostování, tak skóroval při premiérovém startu za Canarini.

Rozhodující branka přišla po změně stran a postaral se o ni Matías Soulé, hosté v nastavení už jen upravili na konečných 1:2. Giallazzurri se tak po třetí výhře v sezoně vrátili do první poloviny tabulky, což se z pohledu podceňovaného celku dalo považovat za velký úspěch.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Lazio, které povzbudila cenná výhra v Lize mistrů na hřišti Celticu, uspělo i v domácí soutěži. Ke tříbodovému úspěchu nasměroval římský celek výborný start do utkání, když už v 11. minutě vedl o dva góly.

Bergamo ovšem po hodině hry dorovnalo stav díky Seadu Kolašinacovi. V závěru tak musel přispěchat na pomoc střídající Matías Vecino. Nerazzuri zaznamenali na hřišti Biancocelesti vůbec první prohru od ledna 2017.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

K dominantnímu výkonu, jenž znamenal třetí soutěžní vítězství Giallorossi v řadě, přispěl dvěma přesnými zásahy Romelu Lukaku. Belgický útočník tak skóroval již v šestém z posledních sedmi zápasů Vlků.

Pomohl tak utišit sílící spekulace o budoucnosti Josého Mourinha. Italským tiskem totiž před utkáním prolétla informace, že v případě neúspěchu na Sardinii by mohlo dojít k jeho odvolání.

Fialky se poprvé ujaly vedení díky brzkému gólu Josipa Brekala, pro kterého to byl premiérový zásah v jejich dresu. V závěru úvodního dějství sice z penaltového puntíku srovnal Victor Osimhen, jenže v 63. minutě vrátil tým z Toskánska do vedení Giacomo Bonaventura.

V sezoně se trefil už počtvrté, přičemž jen v jednom z posledních pěti ročníků zaznamenal více ligových branek. Na jeho zásah Partenopei odpověď nenašli, a počtvrté v nejvyšší italské soutěži tak ztratili. Antonín Barák zápasu přihlížel z lavičky náhradníků.