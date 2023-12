Nehlavičkuje kvůli transplantaci vlasů? Besiktas vyřadil Aboubakara, hráč obvinění odmítá

Pět hráčů vyřadil turecký Besiktas na začátku týdne ze svého kádru. Nejde o bezvýznamné fotbalisty, vždyť jejich tržní hodnota v součtu přesahuje 25 milionů eur. Pikantní důvod suspendace má ale hlavně případ Vincenta Aboubakara (31). Ten měl naštvat klubové vedení tím, že si v průběhu sezony nechal transplantovat vlasy.

Kamerunský forvard, který zářil hlavně při svém působení v Portu a ze saúdskoarabského Al Nassru odešel těsně předtím, než dorazil Cristiano Ronaldo, dokázal na podzim skórovat v černobílých barvách Besiktase hned jedenáctkrát. Čtyři góly dal v lize, dalších sedm branek přidal v evropských pohárech a doposud je suverénně nejproduktivnějším hráčem týmu.

Jenže to, co fungovalo na začátku tureckého angažmá, skončilo během první reprezentační přestávky. Aboubakar vyrazil na začátku října hájit barvy své země a po návratu odehrál už jen šest zápasů. Do většiny z nich naskočil jen částečně a nedal ani jeden gól.

V průběhu listopadu měl Kamerunec informovat klub, že odjíždí do Paříže, protože je jeho manželka nemocná. Ve skutečnosti prý však odcestoval do francouzské metropole kvůli tomu, aby podstoupil transplantaci vlasů.

Po operaci však byl lékařským personálem upozorněn, že by se jeho hlava měla tři týdny vyhýbat míčům. A protože chtěl doporučení vyhovět, údajně v klubu oznámil, že je zraněný. Mezitím co se vyhýbal tréninkům a zápasům, ještě dvakrát odcestoval do Paříže. Tentokrát však bez povolení Besiktase, k němuž ale tajné "výlety" kamerunského útočníka do Francie prosákly. A tak istanbulský celek svého forvarda vyřadil z kádru.

Aboubakarova čísla Flashscore

Jsou to výmysly?

Aboubakar ale tuhle verzi příběhu vyvrací. "Absolutně odmítám takové obvinění. V této sezoně jsem žádný zákrok nepodstoupil. Vlasy jsem si nechal upravit už v létě, po skončení minulé sezony a před začátkem předsezonní přípravy," napsal fotbalista na svůj instagramový účet.

Nezapomněl také dodat, že v Besiktasi až doposud neměl žádné problémy a snažil se být co nejvíce platný. "V této sezoně jsem se s nikým v klubu nehádal, ani se nechoval k nikomu hrubě. Zatím jsem vstřelil 11 gólů a přidal tři asistence. Ve druhé polovině minulé sezony jsem dal 13 gólů. A především jsem vždy, každou minutu smlouvy, odevzdal veškeré své nasazení i koncentraci týmu," dodal.

Aboubakar navíc tvrdí, že už dostal mailem vyrozumění o tom, že se může vrátit. "Klub se mi za situaci omluvil a poslal mi e-mail s potvrzením mé integrace. Přestaňte tedy prosím vznášet falešná obvinění, která by mohla být předmětem soudního řízení. Nechte mě dělat mou práci," uzavřel svůj vzkaz jednatřicetiletý kamerunský útočník.

Naposledy se Vincent Aboubakar objevil v sestavě Besiktase v sobotu 9. prosince, když odehrál necelou půlhodinu v závěru domácího utkání s Fenerbahce (1:3). Na zápas Konferenční ligy do Lugana ale ani neodcestoval.

Aboubakarův příběh Instagram

Jeho agent Pini Zahavi říká, že se kanonýr do sestavy brzy vrátí. "To o té transplantaci vlasů je velký výmysl. Aboubakar se vrátí k tréninku, manažeři ze sportovního vedení s ním už mluvili a tvrdí, že došlo k nedorozumění. Bude hrát za Besiktas i nadále," sdělil izraelský fotbalový agent, který mimo jiné zastupuje i polského fotbalistu Roberta Lewandowského, španělskému deníku AS.

Kromě Vincenta Aboubakara byli z týmu v pondělí 11. prosince kvůli slabým výkonům a špatnému týmovému přístupu vyřazeni také jeho krajan Jean Onana, alžírský středopolař Rachid Ghezzal, stoper Eric Bailly z Pobřeží slonoviny a francouzský zadák Valentin Rosier.