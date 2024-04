Fotbalový víkend ONLINE: Zápas AS Řím se nedohrál kvůli kolapsu Ndicky, Vaclík má první nulu

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Neděle, 14. dubna

21:41 – "Už jsem ztratil i hlas. Omlouvám se také za ten zápach, to je pivo. Přišel jsem se sem schovat, ale rozhovor zvládnu," začal Jeremie Frimpong svou rozpravu pro televizi ESPN poté, co s Leverkusenem získal mistrovský titul. "Pořád mi to nepřipadá skutečné. Jsem nadšený, ale ještě mi to úplně nedošlo," dodal 23letý obránce.

21:26 – "Hráč je při vědomí a byl převezen do nemocnice na kontrolu," uvedl v prohlášení AS Řím ke stavu obránce Evana Ndicky, který zkolaboval v utkání s Udinese.

21:12 – Bayer Leverkusen po nedělním hladkém vítězství nad Werderem Brémy získal ligový titul a zároveň pokořil další rekord Bayernu, když v Bundeslize letos neprohrál v úvodních 29 kolech. O zápas kratší série mnichovský klub dosáhl v sezoně 2013/14.

21:00 – Arsenal prohrál v nedělním utkání 33. kola Premier League s Aston Villou před vlastními fanoušky o dva góly. Výhru tři minuty před koncem normální hrací doby pečetil svým 19. gólem v ročníku Ollie Watkins, čímž vyrovnal klubový rekord Christiana Bentekeho ze sezony 2012/13.

20:40 – Athletic Bilbao remizoval s Villarrealem 1:1. Hosté v utkání neproměnili penaltu, navíc byl po druhé žluté kartě vyloučen Santi Comesaňa, přesto dokázali vyrovnat v páté minutě nastavení.

20:11 – Lukáš Provod odehrál při prohře s Plzní 0:1 svůj 100. ligový zápas v dresu Slavie. Dalších sedm jich má na kontě z dob, kdy nastupoval za Dynamo České Budějovice.

20:03 – Slavia prohrála ve 28. kole první ligy v Plzni 0:1 a znovu přepustila vedoucí pozici Spartě. Sešívaní dostali první varování v 59. minutě, kdy se z gólu radoval Pavel Šulc, ale jeho zásah rozhodčí anuloval pro předcházející hru rukou. Stejný hráč se nicméně prosadil i v samém závěru. Více o utkání si můžete přečíst v článku.

19:45 – Zápas AS Řím a Udinese rozhodčí za stavu 1:1 předčasně ukončil poté, co musel být ze hřiště odnesen Evan Ndicka, který zkolaboval. Při transportu byl hráč při vědomí. Zbytek zápasu se dohraje v náhradním termínu.

19:35 – Další z aspirantů na vítězství v Premier League Arsenal selhal proti Aston Ville, jež ho porazila 2:0. Na špičce tabulky tak zůstává osamocen Manchester City s náskokem dvou bodů. Více o nedělních duelech anglické nejvyšší soutěže si můžete přečíst v článku.

19:23 – Bayer Leverkusen stvrdil pozici nejsilnějšího celku aktuálního ročníku německé Bundesligy a přesvědčivou výhrou 5:0 nad Werderem Brémy pro sebe uzmul mistrovský titul. Hattrickem se blýskl Florian Wirtz, z Čechů do utkání naskočil Patrik Schick.

19:05 – Sam Lammers je druhým hráčem v historii Utrechtu, který se v nizozemské nejvyšší soutěži trefil v šesti po sobě jdoucích zápasech. Naposledy 26letý útočník v neděli pokořil defenzivu Go Ahead Eagles, z hráčů Utrechtu něco podobného dokázal jen Michel Beukers v roce 1984.

18:31– Příznivci Zbrojovky museli skousnout další hořkou pilulku po tom, co jejich oblíbenci padli ve 22. kole Fortuna národní ligy ve Varnsdorfu 1:4. Severočeši vstupovali do duelu v roli nejhoršího celku soutěže, ale v konfrontaci působili o několik úrovní lepším dojmem. Rozhodující údery zasadil soupeři 23letý dvougólový Denny Samko, jenž posunul domácí tým mimo zónu sestupu. Té se naopak přiblížilo Brno, které po hanebném výkonu dělí od pádu z profesionálního fotbalu už jen tříbodový rozdíl.

18:22 – Tomáš Vaclík v neděli nastoupil k sedmému utkání za Albacete a na své konto si připsal první výhru, s níž je spojeno i premiérové čisté konto. Jeho tým doma porazil Tenerife 1:0.

18:06 – Werder Brémy hostuje v Leverkusenu a v jeho nominaci schází Naby Keita, jehož čeká disciplinární řízení. Záložník se před cestou dozvěděl, že nenastoupí v základní sestavě, v reakci na to odmítl nastoupit do autobusu, sedl do auta a odjel zpět domů.

17:54 – "Už vím, že nebudu nominován," potvrdil Jakub Jankto v rozhovoru pro francouzský sportovní deník L'Équipe, že si na letošním Euru v Německu nezahraje. "K národnímu týmu mám velký respekt, ale někdy si člověk musí určit priority a letos v létě jsem se rozhodl strávit prázdniny se svým synem. Kdybych byl nominovaný, neviděl bych ho skoro celý rok," dodal záložník hájící barvy Cagliari.

17:30 – Freiburg zvítězil ve 29. kole Bundesligy na půdě posledního Darmstadtu 1:0. Hostující celek, který ještě bojuje o příčky zaručující pohárovou Evropu, poslal do vedení utaženou ranou z hranice vápna Ricu Dóan. Japoncova trefa se nakonec ukázala jako rozhodující, neboť domácí se již na odpověď nezmohli a čekání na ligovou výhru protáhli na více než šest měsíců. Na svém stadionu navíc nebodovali popáté za sebou. Reportáž z utkání si můžete přečíst na Livesport.cz.

17:18 – Crystal Palace, které v prosinci remizovalo na půdě Manchesteru City, bodovalo na hřišti dalšího aspiranta na titul, když ve 33. kole Premier League vyhrálo na půdě Liverpoolu 1:0. Fulham získal taktéž tři body, když po 20 letech zvítězil na hřišti West Hamu. Více o zápasech si můžete přečíst v článku.

17:12 – Remízou 2:2 skončil v 28. kole FORTUNA:LIGY souboj mezi Baníkem Ostrava a Karvinou, v němž otevřel skóre trefou z vlastní poloviny hřiště Brazilec Ewerton. Nerozhodným výsledkem 1:1 se rozešly také Zlín s Pardubicemi. Olomouc i přes červenou kartu, kterou obdržel Jiří Spáčil, dokráčela k domácímu vítězství na úkor Jablonce. Jediným úspěšným střelcem utkání se stal Juraj Chvátal. Hanáci zvítězili poprvé po sérii tří proher. Více o zápasech si můžete přečíst v článku.

16:25 – Bayer Leverkusen si v nedělním utkání s Werderem Brémy může zajistit první bundesligový titul v historii. Jeho fanoušci se tak na stadion hrnou v hojném počtu a po cestě město zkrášlují klubovými symboly, například ulici vedoucí k BayAreně dočasně přejmenovali na Xabi-Alonso-Allee. Zápas můžete sledovat na Livesport.cz.

16:17 – Tomáš Hübschman se v dnešním utkání Jablonce v Olomouci stal druhým nejstarším hráčem, který kdy nastoupil v české nejvyšší soutěži. Ve věku 42 let, sedmi měsíců a 10 dní předstihl Pavla Zavadila. Před ním je už jen Josef Jindřišek z Bohemians.

16:09 – Nová práce pro Josého Mourinha na obzoru? Podle informací webu Team Talk ho jako možného nástupce Davida Moyese od příští sezony zvažuje angažovat West Ham.

15:58 – Fernando Santos skončil jako trenér Besiktase, a turecký klub tak hledá nového kormidelníka. Tentokrát by mohl vsadit na nizozemského kouče, v jeho hledáčku je totiž údajně Giovanni van Bronckhorst.

15:44 – Majitelé londýnské Chelsea prodali dva hotely vlastněné klubem jiným svým společnostem, aby přinesli do týmové pokladny 75,6 milionu liber (cca 2,2 miliardy korun). Zisk by měl Chelsea pomoci s dodržením pravidel o ziskovosti a udržitelnosti. Vedení Premier League transfer schválilo.

15:25 – Ostravský Ewerton otevřel skóre v utkání s Karvinou výjimečnou ranou. V 19. minutě totiž překonal Dominika Holce střelou zpoza půlící čáry.

13:35 – Ajax prožívá mizernou sezonu a další reakce na sebe nenechá dlouho čekat. Ke změnám dojde v dozorčí radě, za svých funkcí v nejbližší době odstoupí trio Annette Mosman, Georgette Schlick a Cees van Oevelen.

12:00 – Wojciech Szczesny si ze včerejšího turínského derby odnesl zlomený nos a ještě před půlnocí se podrobil operaci. Brankář Juventusu bude během nadcházejících hodin propuštěn domů, italský klub bude následně pozorně monitorovat jeho stav a není vyloučeno, že polský gólman nastoupí už příští týden proti Cagliari.

10:58 – Lionel Messi pomohl v MLS krásným gólem k vítězství Miami 3:2 před více než 72 tisíci diváky na hřišti Kansasu City, kterým Inter ukončil po pěti soutěžních zápasech sérii bez výhry. Více informací v článku.

09:54 – Trenér Fernando Santos po dlouholetém působení u portugalské fotbalové reprezentace prožil už druhé neúspěšné několikaměsíční angažmá. Devětašedesátiletého rodáka z Lisabonu v sobotu propustil Besiktas, který vedl od ledna. Předtím Santos nestrávil ani rok na lavičce Polska.

Sobota, 13. dubna

23:06 – Tomáš Pekhart dal v polské lize osmý gól v sezoně, ale jeho Legia Varšava pouze remizovala ve 29. kole v Čenstochové 1:1. Český kanonýr a člen širšího kádru reprezentace otevřel skóre v 17. minutě hlavou po Pankovově centru a dotáhl se na nejlepšího týmového střelce Josueho. Domácí celek vyrovnal osm minut před koncem a udržel se v tabulce díky lepšímu skóre na pátém místě před varšavským rivalem.

21:14 – Juventus v italské lize remizoval na hřišti městského rivala FC Turín 0:0 a matematicky přišel o šanci získat ligový titul. Na vedoucí Inter Milán ztrácí ze třetího místa nedostižných devatenáct bodů.

20:54 – Bayern Mnichov výhrou 2:0 nad Kolínem oddálil mistrovské oslavy Leverkusenu, ztratil však Kingsleyho Comana, jenž si pochroumal stehenní sval.

20:15 – Stuttgart proti Eintrachtu Frankfurt poslal do vedení Serhou Guirassy, pro kterého to byla 25. ligová trefa v sezoně, čímž vytvořil nový klubový rekord. I díky jeho zásahu Stuttgart vyhrál 3:0.

18:58 – Erling Haaland dokázal vstřelit gól v Premier League proti všem týmům, kterým kdy nastoupil (22). Poslední tým, který mu chyběl byl Luton, tomu dal při dnešní výhře 5:1, norský kanonýr gól v 76. minutě.

18:29 – Sergi Gómez bude rovněž v příští sezoně oblékat dres Espanyolu. Obránci končí smlouva, katalánský klub ale aktivoval klauzuli a kontrakt prodloužil o další rok.

18:17 – Amadou Koné je prvním náhradníkem od Kevina Malcuita (2016), který viděl červenou kartu v prvním poločase. Koné střídal ve 22. minutě za zraněného Atangana-Edou a po druhém žlutém napomenutí ve 45+7 musel jít předčasně do sprch. Oslabená Remeš hraje na začátku druhého poločasu se Štrasburkem 1:1.

17:58 – Slovenskou ligu znovu ovládl Slovan Bratislava, jemuž dala jistotu dnešní bezgólová remíza s Dunajskou Stredou. Bratislavský klub je mistrem pošesté v řadě, svěřenci Vladimíra Weisse mají pět zápasů před koncem nedostižný náskok na druhou Trnavu. Potřetí se ze slovenského titulu raduje záložník Jaromír Zmrhal.

17:36 – Když už se Mateo Kovačič jednou za čas trefí, tak to stojí za to! Chorvatský středopolař volejem na hraně vápna zvýšil náskok proti Lutonu na 2:0 a opět to byl výstavní kousek.

17:09 – Sparta Praha dokázala otočit malé pražské derby v Ďolíčku. Na výhře 3:1 se podílel Vitík a dvěma góly Birmančevič. Letenští jsou tak opět v čele FORTUNA:LIGY, Slavia má však zápas k dobru.

16:50 – Útočník Matheus Cunha se vrátil do základní sestavy Wolves po necelých dvou měsících. Svůj návrat na trávníky vylepšil krásným gólem. Vlci však ve vedení nezůstali dlouho, v čase 45+1 vyrovnal Gibbs-White. Na stadionu City Ground v Nottinghamu se tak jde do kabin za stavu 1:1.

16:35 – Sébastien Haller nedohraje za Borussii Dortmund probíhající utkání v Mönchengladbachu. Urostlý útočník musel kvůli zranění odstoupit po pouhých deseti minutách. Žlutočerní vedou na začátku druhého poločasu 2:1, obě branky vstřelil Sabitzer.

16:18 – Atlético Madrid se stalo prvním týmem letošní sezony LaLigy, který dokázal porazit Gironu po inkasování prvního gólu. Značný podíl na tom má Griezmann, francouzský útočník se při výhře Atletů 3:1 prosadil dvakrát.

16:02 – Hoffenheim v Mohuči otevřel skóre a děkovat může Pavlu Kadeřábkovi. Bývalý český reprezentant využil pobídku Andreje Kramariče a hlavou vstřelil druhý gól v sezoně. Utkání můžete sledovat zde.

13:12 – Vyškov ve 22. kole druhé ligy porazil doma Chrudim 1:0. Moravský celek na jaře poprvé zvítězil a na druhém místě tabulky se přiblížil na rozdíl jednoho bodu vedoucí pražské Dukle, která má ale odpolední utkání k dobru.

11:40 – Leicester se pro tuto chvíli může koncentrovat na boj o návrat do Premier League. Druholigový celek čelí podezření z porušení finančních pravidel, v případě uznání viny ale bude trestán během příští sezony, letos v tabulce o žádné body nepřijde.

11:25 – Nejlepším hráčem tohoto týdne v Lize mistrů byl zvolen Raphinha. Křídelník Barcelony měl velký podíl na výhře nad PSG, pod triumf 3:2 se podepsal dvěma góly.

10:50 – Konstantinos Fortounis si do soukromé sbírky přidá cenu pro hráče týdne v Konferenční lize. Olympiakos porazil Fenerbahce 3:2, záložník jednu branku dal a na další nahrál.

10:25 – Atalanta vyhrála v Liverpoolu 3:0 a dvě branky si na své konto připsal Gianluca Scamacca, italský útočník si díky tomu vysloužil ocenění pro hráče týdne v Evropské lize.

10:00 – Australan Matthew Garbett dal v dresu Bredy úvodní branku pátečního duelu proti Dordrechtu už po 42 vteřinách. Ačkoli byla trefa jen slabou útěchou při vysoké prohře 1:4, stala se nejrychlejší v historii Eerste Divisie. Zároveň šlo o 1000. branku v soutěži.

09:30 – Už 267 zápasů odehrál v Bundeslize Kevin Vogt z Unionu Berlín, přičemž v žádném z nich neskóroval. Jde o nejdelší sérii v historii, druhý Dietmar Schwager se mezi lety 1964 a 1973 neprosadil v 266 utkáních.

08:25 – Diváci ve druhé nizozemské lize mohli v pátek vidět celkem 33 branek v sedmi zápasech. Jde o vyrovnání současného rekordu, který byl zatím pokořen dvakrát – v roce 2018 padl daný počet gólů taktéž v sedmi duelech. Ještě o dvě sezony dříve stačilo hráčům na 33 tref o utkání méně.

06:45 – Čtyři sta čtyřicet čtyři dnů čekalo Lazio na čtyřgólový zápis ve skóre. Zatímco začátek odmlky předznamenala výhra 4:0 nad AC Milán, její konec přišel v pátek večer proti Salernitaně (4:1).

06:30 – Šestou branku probíhající sezony Eerste Divisie dal v pátek večer sparťanský útočník Václav Sejk, který hostuje v Rodě. Ta porazila Oss jednoznačně 4:1 a upevnila si druhou příčku v tabulce.

Sejk a jeho bilance v posledních zápasech. Livesport

Pátek, 12. dubna

22:57 – Méty porazily ve 29. kole Ligue 1 na domácím hřišti Lens 2:1. Předposlední tým tabulky působil proti druhému celku loňské sezony sympatickým dojmem, zápas se však pro něj nevyvíjel dobře. Už ve 13. minutě totiž potrestal z penalty faul brankáře Florian Sotoca. Domácí ovšem ještě v první půli skóre otočili zásluhou Georgese Mikautadzeho. Tomu roste fazóna, když vsítil čtyři branky za poslední dvě klání, a bude tak možná zatápět i českým obráncům na evropském šampionátu.

22:54 – Lazio Řím porazilo v předehrávce italské ligy 4:1 poslední Salernitanu a v tabulce ho dělí bod od Bergama na poslední pohárové příčce. Více informací v článku.

22:42 – Augsburg v předehrávce 29. kola bundesligy porazil Union Berlín 2:0 a před víkendovým programem se na tři body přiblížil k pohárovým příčkám. Ve druhém poločase se o první tříbodový zisk po dvou zápasech postarali Sven Michel a osmým gólem v sezoně druhý nejlepší střelec týmu Phillip Tietz. Union už tři zápasy nedokázal skórovat a po druhé porážce za sebou ho stále dělí sedm bodů od přímého sestupu a šest od barážové příčky.

20:42 – Dominick Drexler byl z A-týmu Schalke přeřazen do rezervy, a to přesto, že je jedním z výraznějších hráčů trápícího se klubu. Důvodem mělo být chování 33letého fotbalisty, který měl v šatně mrštit čokoládovým koktejlem a před ostatními hráči kritizovat trenéra Karla Geraertse. Ten na tiskové konferenci před sobotním utkáním s Norimberkem uvedl, že to není pravý důvod Drexlerova přeřazení, ten skutečný ale neprozradil. "Je to interní záležitost. Chráním kabinu jako celek, o mě tu nejde," uvedl. Drexler se za své chování již omluvil.

18:45 – Podle údajů, které v pátek zveřejnila Fotbalová asociace, utratila Chelsea za poplatky agentům a zprostředkovatelům při přestupech více než 75 milionů liber. Údaje, které se týkaly loňského roku, ukázaly, že celkové výdaje klubů Premier League na agenty činily 409,59 milionu liber.

18:20 – Útočník Tomáš Chorý si svými výkony vysloužil novou smlouvu, která ho s Viktorií Plzeň spojí až do roku 2027. Vytáhlý 29letý forvard dal letos v lize osm branek, čtyři přidal v evropských pohárech a svými výkony zaujal také v reprezentačním dresu. Více informací najdete v článku.

17:50 – Newcastle United zdražil vstupenky na svá utkání o pět procent, a to druhou sezonu v řadě. Výkonný ředitel klubu Darren Eales to odůvodnil tým, že se tím klub snaží zvýšit svou konkurenceschopnost a dosáhnout vytyčených cílů.

16:30 – Vlastního stadionu se dočká New York City FC. Plán na výstavbu arény s kapacitou 25 tisíc míst schválila ve čtvrtek newyorská radnice. Stadion by měl vyrůst do roku 2027 a cena výstavby by se měla pohybovat kolem 780 milionů dolarů (18,4 miliardy korun).

15:10 – V Česku by se od příští sezony měla nejvyšší fotbalová soutěž jmenovat Chance liga, informuje web inFotbal.cz. Nabídku společnosti, která je součástí holdingu Tipsport, údajně ve druhém kole nedorovnalo ani ČSOB, ani stávající partner Fortuna. Částka, kterou si díky tomu budou moci kluby rozdělit, by se měla zvednou z 80 na 260 milionů korun.

14:30 – Závěr čtvrtečního finále saúdskoarabského Superpoháru zastínil bizarní konflikt mezi divákem a fotbalistou Al Ittihadu Abdarem Razakem Hamdallou. Při konfrontaci se muž z hlediště po marockém útočníkovi dvakrát ohnal bičem, přičemž minimálně druhou ranou ho podle všeho zasáhl.