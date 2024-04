Leverkusen se žene za bundesligovým titulem i neporazitelností, Alonso týmu věří

Bayer Leverkusen, který v neděli hostí Werder Brémy, dělí od zisku premiérového bundesligového titulu jediná výhra. Svěřenci Xabiho Alonsa však před sebou mají ještě další cíl – neporazitelnost. Té zatím v německé lize nikdo nedosáhl. Důležité je však pro Alonsa a jeho tým nejprve zvládnout poslední krok a titul oslavit nejlépe už v neděli před svými fanoušky.

Alonso vyhrál Bundesligu jako hráč třikrát v dresu Bayernu Mnichov a tehdejšího manažera Pepa Guardiolu pak vždy mohl zlít pivem, což je v německém fotbale tradice. Na otázku, zda očekává stejné zacházení, kouč Leverkusenu novinářům na tiskové konferenci odpověděl: "Nepřemýšlel jsem o tom. Nejlepší je být spontánní, ale jsem na to připraven."

"Není to naše jediná šance, ale samozřejmě chceme vyhrát," řekl Alonso směrem k nedělnímu zápasu s Brémami. "Fanoušci už si zaslouží něco oslavit," dodal s tím, že si myslí, že Bayern v sobotu nepodlehne Kolínu nad Rýnem a Stuttgart zvládne duel s Frankfurtem. V opačném případě by totiž Bayer oslavil titul ještě před svým utkáním.

Tomu by se rád vyvaroval i Jonas Hofmann. "Když se máte poprvé v historii stát německým šampionem, rozhodně nechcete slavit doma na gauči. Navíc se sklenicí vody v ruce, den před zápasem vašeho týmu. Zkrátka nemůžete nechat emoce vyvřít, pokud nejste společně v partě, se kterou jste takového úspěchu dosáhli. Je mnohem příjemnější slavit společně. Proto budu v sobotu fandit Bayernu a Stuttgartu," řekl pro agenturu DPA.

Alonso prohlásil, že jeho tým, kterému se přezdívá Neverkusen, protože v rozhodujících okamžicích v historii vždy selhal, se svou pověstí nenechá zastrašit. "Musíme se soustředit na naši hru a věřit svým kvalitám a mentalitě," sdělil.

Neočekávaný hrdina Andrich

V kádru Leverkusenu je hned několik jsem, která se na dosavadní skvělé sezoně podílela značnou měrou, jedním z nich je i Robert Andrich. Německý záložník přitom před Alonsovým příchodem zdaleka nedosahoval svého potenciálu.

Nyní má však na dosah ruky hned tři trofeje (DFB-Pokal, Bundesligu a Evropskou ligu), nadto byl poprvé povolán do německé reprezentace. "Myslím, že to ani nedokážu popsat. Asi bych se z toho zhroutil," řekl 29letý záložník v podcastu Einfach Mal Luppen. "Co jsme letos dokázali, si uvědomím až po sezoně na dovolené," doplnil.

Neporazitelnosti zatím nikdo nedosáhl

Pokud by se svěřencům Alonsa podařilo dotáhnout zisk mistrovského titulu do konce, mají i nadále o co hrát. Šest zápasů před koncem ligy jsou stále neporažení a pokud by se jim v tomto duchu povedlo ročník dohrát, byli by první, komu se to podařilo.

V rozhovoru, který ve čtvrtek zveřejnil německý magazín Kicker, kapitán Leverkusenu Lukáš Hradecký uvedl, že pokud jeho družina v neděli Brémy porazí, rozhodně ve svém snažení nepoleví.

"Chceme vytvořit něco výjimečného. Nestačí nám jen získat mistrovský titul," uvedl finský reprezentant. "Po neděli zbývá už jen pět zápasů, byla by škoda to nedotáhnout," myslí si.

Leverkusen výhrou 2:0 nad West Hamem ve čtvrtfinále Evropské ligy prodloužil svou neporazitelnost napříč soutěžemi na 42 zápasů. V Bundeslize má aktuálně na kontě 76 bodů. Loňskou sezonu skončily Bayern a Dortmund po 34 zápasech s 71 body, přičemž mnichovští získali titul díky lepšímu rozdílu ve skóre.