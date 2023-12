Série LIV ulovila další velké jméno v PGA Tour. Golfista Rahm přestoupil za stovky milionů dolarů

Vítěz dvou turnajů kategorie major Jon Rahm (29) přestoupil z PGA Tour do série LIV Golf. Podle médií by měl španělský golfista za přesun do soutěže financované Saúdskou Arábií inkasovat 300 až 600 milionů dolarů.

Třetí hráč žebříčku Rahm má za sebou nejúspěšnější sezonu v kariéře, během níž vyhrál čtyři turnaje včetně Masters. Na podzim také pomohl týmu Evropy k vítězství v Ryder Cupu. Dosud vystupoval jako obhájce PGA Tour a o LIV se vyjadřoval kriticky.

"Dostal jsem skvělou nabídku. Ty peníze, co mi nabídli, jsou úžasné," řekl Rahm ve čtvrtek v rozhovoru pro Fox News, v němž potvrdil svůj odchod do série LIV. "To, co jsem říkal dřív, stále platí: nehraju golf pro peníze, ale pro lásku ke golfu. Na druhou stranu jako manžel a otec od rodiny mám povinnost zajistit rodině co nejlepší podmínky a co největší množství zdrojů. Jsem ambiciózní, ale ne hamižný," dodal.

Rahm je nejvýznamnějším "přeběhlíkem" do konkurenčního okruhu od loňského srpna, kdy se do LIV po vítězství na British Open přesunul Australan Cameron Smith. V minulosti dříve dominantní PGA Tour takto opustili také například Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau nebo Phil Mickelson.

Podle médií hodlají v LIV založit pro Rahma vlastní tým, v němž by dostal majetkový podíl. Také do něj údajně lákají další hráče z PGA Tour.

Představitelé PGA Tour a LIV přitom v červnu oznámili, že se hodlají dohodnout na spolupráci. Lhůta na uzavření smlouvy vyprší 31. prosince. Jak vyjednávání Rahmův odchod ovlivní, není jasné.

LIV Golf má za sebou druhou sezonu. Série financovaná veřejným investičním fondem ze Saúdské Arábie díky stomilionovým částkám přilákala mnoho golfových hvězd, které následně PGA Tour ze svých řad vyloučila. Turnaje LIV se hrají s omezeným startovním polem na 54 jamek bez cutu a nabízejí výrazně vyšší odměny než PGA Tour.