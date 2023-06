Hadamczik má jasno, rozhodnutí o Jalonenovi padne 29. června. Zastal se ho Jágr

O osudu trenéra hokejové reprezentace Kariho Jalonena (63) by se mělo rozhodnout příští týden ve čtvrtek, kdy se uskuteční další jednání výkonného výboru. Na Twitteru to oznámil prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik (71).

"Hokej řídí kolektivní orgán. Výkonný výbor tvoří jedenáct členů, devět z nich si v minulém období vybralo Kariho Jalonena. Od neúspěšného mistrovství světa mám za sebe jasno. Rozhodnutí, kdo bude trénovat na mistrovství světa v Česku, padne 29. června," napsal Hadamczik.

Příští týden ve čtvrtek se vedle jednání výkonného výboru uskuteční i slavnostní vyhlášení 55. ročníku Zlaté hokejky.

Výkonný výbor o setrvání, nebo odvolání Jalonena jednal již dvakrát. Nejprve na začátku června a poté v pondělí. V prvním případě třiašedesátiletý Fin a další členové realizačního týmu předkládali své analýzy nevydařeného šampionátu v Rize a Tempere, kde český tým vypadl ve čtvrtfinále a obsadil celkově 8. místo, což je historicky nejhorší výsledek.

Následně dostal generální manažer Martin Havlát za úkol, aby s Jalonenem a spol. vypracovali koncepci současného realizačního týmu pro následující sezonu s vrcholem v podobě domácího MS. Tu projednal výkonný výbor v pondělí a označil ji za neuspokojivou. O tom, zda Jalonena odvolá, ale nerozhodl. Hadamczik však v minulých týdnech několikrát naznačil, že je pro změnu obsazení reprezentační střídačky.

Střet názorů mezi Jágrem a Voráčkem

Za současné jednání o trenérovi národního týmu kritizují vedení Českého hokeje média, na sociálních sítích fanoušci, ale například i útočník Jakub Voráček. Hadamczika a výkonného výboru se dnes zastal jeden z jeho členů Jaromír Jágr. "Ti kritici přitom nemají zdaleka všechny dostatečné informace k tomu, aby vedení českého hokeje kritizovali. Dnes už se moc nenosí, že nějaké rozhodování trvá dlouho, každý chce všechno řešit hned. V tomhle případě je ale důležité každý krok několikrát promyslet, než uděláte nějaké konečné rozhodnutí," napsal slavný útočník a majitel kladenského klubu na facebooku.

Nechápe, proč kritika míří na Hadamczika, jenž je jedním z jedenácti členů výkonného výboru, který má rozhodnout. "Je to o výsledku 11 hlasů, to si fanoušci ani často neuvědomují a pak něco nepochopitelně hází na jednoho konkrétního člověka. MS 2024 v Praze bude pro český hokej ta nejdůležitější událost a vy si musíte být opravdu jistý, že vaše rozhodnutí o trenérském štábu je správné. Třeba zjistíte, že vaše volba nebyla správná, ale přesto musíte udělat to nejlepší rozhodnutí, o kterém jste přesvědčen, a to není vždycky hned. Přeci to nemůžete ušít horkou jehlou. Jste pak odpovědný za celý český hokej, za celou Českou republiku, za fanoušky, za výsledek," uvedl Jágr.

Obrátil se i na svého někdejšího spoluhráče z Philadelphie a reprezentace. "Pane Voráček a spol. Než uděláte krok B, buďte si stoprocentně jistí, že je lepší než krok A. Dvakrát měř a jednou řež. A hlavně trpělivost, není kam spěchat. Sportu zdar a hlavně respekt. Tohle zbrklé střílení slepejma nikomu nepomáhá," tvrdí Jágr.