Růžička vyhlíží reprezentační návrat po šesti letech: Budu muset naladit nohy

Po šesti letech se třinecký kanonýr Martin Růžička zařadil do přípravy národního týmu a touží ukázat, že i ve 38 letech prokáže na mezinárodní scéně své kvality. Mistr světa z roku 2010 se naposledy představil na olympiádě v Pchjongčchangu. V minulých čtyřech dohraných sezonách extraligy slavil pokaždé s Třincem titul a v posledním ročníku ovládl produktivitu nejvyšší domácí soutěže, na další příležitost v národním týmu ale čekal až do nadcházejících Švédských her.

"Mám samozřejmě obrovskou radost, že pozvánka přišla a můžu tady být," řekl Růžička na pondělním srazu v Praze a potvrdil, že by ji přijal i v minulých letech. "To bych neřekl, že jsem neměl zájem. Pozvánky nepřicházely a tak nějak jsem se soustředil na klub," podotkl kanonýr, který v 874 extraligových zápasech nasbíral 760 bodů za 349 branek a 411 asistencí. V této sezoně je v čele produktivity s 51 body (20+31) ze 42 utkání.

Dlouhou absenci přikládal i tomu, že Třinec pravidelně setrvával v play off až do finálových bojů. "Poslední roky jsme hráli až do konce, tam už jsou týmy většinou hotové a berou si hráče, kteří asi na mistrovství pojedou. Bylo to, jak to bylo. Člověk s tím musí žít," uvedl Růžička. Květnové domácí mistrovství světa v Praze v hlavě ale nemá. "To je ještě samozřejmě daleko, máme před sebou turnaj a uvidíme, jak dopadne. Pak máme play off."

Po šesti letech od posledního reprezentačního startu necítí, že by se jako hráč nějak změnil. "Samozřejmě trošku jiné, než když mi bylo 32, to je. Ale myslím si, že jsem podobný. Energii pořád mám, chuť taky, tak se budu snažit," podotkl.

Přiznal ale, že věk je znát. "Nebudu říkat, že necítím nic a jsem svěží. Cítím toho hodně, ale snažím se pečovat o svoje tělo a vracet mu to, co na ledě vydám. Určité věci cítím víc, když jsem starší. Tak to je, člověk s tím musí umět žít," prohlásil.

Recept na stabilní formu v pokročilejším věku nemá. "Snažím se dost cvičit. A když cítím, že si potřebuju odpočinout, tak si odpočinu. Těžko říct, jaký je na to recept. Pečovat, starat se a věřit, že bude člověk zdravý. Když jsem byl zraněný, tak samozřejmě návraty jsou těžké a člověka to ovlivňuje," konstatoval Růžička.

Přes bohaté zkušenosti si je jistý, že bude před zápasy nervózní. "Kdyby ne, tak by to asi bylo špatně. Já potřebuju takovou tu zdravou nervozitu. Člověk se na to těší a jakmile se hodí puk, tak to trošku odpadne. Ale kdybych nebyl nervózní, tak by to asi nebylo úplně ono."

V národním týmu může navázat na klubovou spolupráci s útočníkem Danielem Voženílkem. "Známe se z klubu, pomůže to. I když tady jsou hodně kvalitní hráči všichni, takže ať hraje člověk s kýmkoliv jiným, tak se přizpůsobí a mělo by to fungovat. Určitě to bude těžší. Ty týmy jsou kvalitní a hrozně vyrovnané. Nebude to jednoduché, ale budeme se snažit," doplnil Růžička.

Oproti třineckému systému hry si musí v reprezentaci pod koučem Radimem Rulíkem zvykat na aktivnější a bruslivější hokej. "(Třinecký) mě baví, protože je úspěšný. Ale i tohle je skvělý hokej. Těším se. Je to trošku jiný. Nebudu říkat opak, ale je to jiné. Budu muset naladit nohy. Myslím, že první trénink byl skvělý a systém, co Radim s trenérským štábem aplikuje, je takový zábavný. Hodně o pohybu a to asi baví každého."