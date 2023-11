V každém zápase jiný kapitán? I to čeká hokejovou reprezentaci na prahu nové éry

Národní tým hokejistů stojí na prahu nové etapy. Večer jej poprvé povede kouč Radim Rulík (58), který v létě nahradil odvolaného Kariho Jalonena, celek navíc při absenci obvyklého lídra Romana Červenky (37) bude na turnaji Karjala hledat své tahouny. V krajním případě jej nyní na severu Evropy mohou vést až tři různí kapitáni.

Je to však dané vysokým počtem nominovaných hráčů spíš než změnou filozofie. Trenéři totiž budou dbát na to, aby si zahráli všichni, tím pádem se zkušení hráči jako Michal Řepík, Michael Špaček či Petr Zámorský nemusejí pokaždé vejít do sestavy. "Tím, že tady máme hodně hráčů, hodně pětek, to bude v každém zápase malinko odlišné," řekl čerstvý asistent kouče Tomáš Plekanec po dopoledním tréninku ve Växjö, kde český výběr od 19:00 nastoupí proti domácí reprezentaci.

Sám nosil céčko v národním týmu dlouhé roky. Mezi významné kapitány poslední doby patří i současný manažer týmu Petr Nedvěd. "Vždycky jsem bral roli kapitána jako velkou čest a myslím, že kluci v týmu to mají stejně. Zkušených hráčů máme v týmu hodně a všichni se musejí o pozici tahounů podělit," uvedl Plekanec.

Rulík má na první akci seriálu Euro Hockey Tour k dispozici 27 hráčů. Dva obránci a pět útočníků tak bude vždy odpočívat. Dnes například dostanou volno Ronald Knot, Jiří Ticháček, Jan Ordoš, Tomáš Filippi a Lukáš Jašek.

Premiérový start v národním týmu čeká brankáře Jakuba Málka a útočníky Adama Kubíka s Ondřejem Kovařčíkem. Podobně na tom bude i Plekanec, který absolvuje trenérský debut. "Uvidíme, jaké to bude. Užívám si, že můžu být v realizačním týmu. Snažím se pomoct a poradit klukům. Zatím je vše super," podotkl Plekanec, jenž v závěru října ze zdravotních důvodů ukončil aktivní kariéru.

Na led ho to prý rozhodně nepotáhne. "Mám to vyřešené. Jsem s tím smířený a není to rozhodnutí, které bych udělal ze dne na den. Dospěl jsem k tomu, že pro mě je to konec a jsem s tím v pohodě," podotkl bývalý vynikající útočník.