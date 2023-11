Plekanec si poprvé vyzkoušel roli trenéra: Je pro mě obrovská pocta, že si mě vybrali

Devět dní po oficiálním ukončení aktivní kariéry zahájil Tomáš Plekanec (41) trenérskou dráhu. Na prvním tréninku národního týmu před turnajem Karjala už působil po boku Radima Rulíka (58) jako jeden z jeho asistentů. Ještě donedávna své protihráče na závěr driloval na buly, což byla v úspěšné kariéře jeho silná stránka.

"Pro mě je obrovská pocta, že si mě Radim (Rulík) s klukama vybral, abych tady byl s nimi. Samozřejmě se od nich snažím pochytit, co jde a pomoct jim v tom, v čem budou potřebovat. Jak trenéři, tak kluci," řekl Plekanec novinářům.

Na částečné spolupráci s Rulíkem byl domluvený již před sezonou. Poté, co musel ze zdravotních důvodů přestat sám hrát, souhlasil s povýšením své role a plnohodnotným zapojením do realizačního týmu. "Jen jsme se domluvili, že s nimi budu jezdit na turnaje," uvedl jednačtyřicetiletý bývalý útočník, který odehrál v NHL přes tisíc zápasů za Montreal a Toronto.

Plekanec oficiálně oznámil konec kariéry v sobotu 28. října, již o čtyři dny později byl představen jako asistent u reprezentačního týmu. "Asi je lepší, že to bylo tak rychle. Člověk nevyskočí z rozjetého vlaku a pořád zůstane u hokeje. Pro mě je fantastická věc, že můžu být v (realizačním) týmu, který fungoval s juniory," podotkl juniorský mistr světa z roku 2001. Sám sebe ale za trenéra nepovažuje, spíše za pomocníka Rulíka a spol.

S hráči cvičil buly

Hned na úvod dostal prostor cvičit s hráči buly. "Bylo to víceméně procvičování, které se dělá všude. Je ale potřeba, aby se do toho zapojili i křídla. Není to jen o centrech, protože puky kolikrát vypadnou na stranu a je potřeba, aby kluci reagovali," řekl Plekanec.

Své svěřence pochválil. "Bylo to super, perfektně reagovali. Souboje hráli parádně, což je důležité. V zápasech je buly strašně moc a každá může rozhodnout. Je to velký detail v zápasech," podotkl Plekanec. Základem úspěchu jsou podle něj zkušenosti. "Je potřeba si to vyzkoušet a znát centry, proti kterým chodíš. Samozřejmě ale, že je to i o tréninku," řekl.

Sám si musel dát pozor na sebe a své zdraví. Přestože své problémy po konci kariéry nespecifikoval, mělo by se jednat o záda. "Samozřejmě dávám pozor, není to ideální. Abych se někde nepodrazil nebo se nestalo něco podobného," řekl.

Plekanec mezi novináři tradičně mluvil potichu, zvýšit hlas prý ale nemá problém. I když v reprezentaci s tím nepočítá. "Tohle není teď vůbec moje role, ale když na Kladně šlo do tuhého, což bylo často, tak s tím problém nemám," pousmála se v posledních letech klíčová osoba Rytířů.