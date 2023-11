Nadšený Kubík se dočkal vytoužené pozvánky do reprezentace. V týmu se setkal s bývalými spoluhráči

Hned při první příležitosti po přesunu z Kladna do Českých Budějovic se útočník Adam Kubík (25) dočkal premiérové pozvánky do hokejové reprezentace. Pod novým koučem Radimem Rulíkem se v tomto týdnu představí na turnaji Karjala. Hráč Motoru novinářům řekl, že v nominaci již delší dobu doufal, ale nečekal, že přijde tak brzy po změně klubu.

Kubík se zařadil mezi obávané kanonýry. V sezoně 2021/22 nastřílel v extralize včetně baráže za 57 utkání 30 gólů a přidal 11 asistencí. V minulém ročníku měl 17 branek a 21 nahrávek ve 48 startech. Výrazně tak přispěl k tomu, že Rytíři v obou sezonách uhájili extraligovou příslušnost. Sám se ale vydal za novou výzvou na jih Čech a daří se mu i v novém prostředí. S devíti zásahy ze 17 utkání je třetí mezi střelci v domácí nejvyšší soutěži.

"Už i minulý a předminulý ročník jsem si myslel, že by mohl vyjít třeba ten kemp po sezoně. My jsme ale samozřejmě hráli baráž, takže třeba přáteláky s Rakouskem, kde byla možnost někoho vyzkoušet, mi tím odpadly. Ale pořád jsem v to doufal a jsem rád, že to přišlo," pochvaloval si Kubík.

Jeden z vrcholů kariéry

I když věřil dál, neočekával, že se nominace dočká tak brzy po změně adresy. "Je super, že to tak brzo přišlo a že si to vyzkouším. Všichni mi samozřejmě gratulovali, kluci v kabině mi to přejí, příbuzní byli nadšení. Je to paráda," řekl Kubík.

Reprezentaci vnímá jako jeden z vrcholů kariéry. "Pro mě bylo super už jen to, když jsem na sebe mohl na tréninku obléct ten dres a jít na led. I když šlo jen o trénink, moc jsem si to užil," neskrýval nadšení Kubík.

Zápasový program české reprezentace. Livesport

Váží si toho o to víc s ohledem na to, čím si prošel. Když ho jako malého sužovaly potíže s hlavicí kyčelního kloubu, měl podle lékařů na vrcholový sport rovnou zapomenout. Z hokeje na dlouhou dobu vypadl. Po operaci se však zotavil a cítil se natolik dobře, že se na led vrátil. A nyní věří, že ani reprezentační debut nemusí být vrcholem na jeho nelehké cestě.

"Doufejme, že tohle ještě není to úplné vyvrcholení, že ještě přijdou lepší věci. Ale jsem za to samozřejmě vděčný a užívám si, že tady mohu být s klukama, s těmi nejlepšími hokejisty, které v Čechách máme. Nevěděl jsem úplně, co mám od prvního tréninku očekávat, ale byl jsem příjemně překvapený. Bylo to super. Ve velkém tempu a kvalitě, ale to je logické, když jsou tu nejlepší hráči," prohlásil Kubík.

Pomalejší rozjezd a aklimatizace

Povedený vstup do sezony je pro něho i trochu zadostiučiněním. Svými výkony dal jasnou odpověď na pochybnosti, jak se mu povede bez souhry s hvězdným Tomášem Plekancem. "Na tohle nechci moc odpovídat, protože si myslím, že hokej hraje dvacet lidí v týmu a je úplně jedno, kdo tam je. Já chci vždy podat co nejlepší výkon," řekl Kubík.

V Motoru si musel chvilku zvykat a přiznal, že v přípravných zápasech se docela trápil. "Ale jak odstartovala sezona, tak mi to tam začalo padat. Asi jsem se přece jen potřeboval trošku aklimatizovat. Po dlouhé době jsem byl v novém týmu a nevěděl, co od toho mám očekávat, ale nějak jsem se s tím vypořádal a věřím, že to bude jen gradovat," přál si Kubík.

Hned ve 2. kole pomohl dvěma góly k výhře nad Olomoucí (3:1) a s tím, jak na jeho konto přibývaly další branky, rostlo i sebevědomí kladenského rodáka. "Samozřejmě to pomohlo. Věděl jsem, že umím dát gól. Neměl jsem žádné obavy. Šel jsem do Motoru s tím, abych tam hrál hokej, který mě tak baví."

Statistiky v Tipsport extralize. Livesport

Ještě minulou sezonu mu Plekanec nabíjel do střeleckých pozic, teď je po náhlém konci kariéry členem trenérského štábu reprezentace. "Je to samozřejmě nezvyk. Nikdy jsem ho samozřejmě jako trenéra neměl, i když v podstatě ano," smál se Kubík. "Je to ale příjemné, že jsme se tady potkali zase na ledě. Prohodili jsme pár slov, ještě určitě bude čas popovídat si víc."

Debut vyhlíží i jeho kamarád z Kladna obránce Jiří Ticháček. "Je super, že máme tu premiéru takhle spolu. Bylo jen otázkou času, kdy se začne takhle prosazovat. Vědělo se, že to v něm je. Myslím, že podobné výkony předváděl už minulou sezonu, ale nedostával až tolik prostoru. Myslím, že si ho zasloužil a splácí to teď trenérům i celému týmu," ocenil Kubík.

Hokej na mezinárodní scéně okusil již v mládežnických kategoriích nebo v Lize mistrů během působení v Hradci Králové. "Už trochu vím, co to obnáší a co očekávat. Uvidíme, jak bude vypadat první zápas. V Lize mistrů jsme ale hráli s Frölundou, což je v Evropě top tým. Bude to samozřejmě rychlejší než extraliga. A kvalitnější," konstatoval Kubík.