Pro Rulíka byl nečekaný konec Plekance překvapením. Oslovili jsme ho už v létě, říká kouč

Nečekaný konec aktivní kariéry útočníka Tomáše Plekance (41) uspíšil jeho zapojení do realizačního týmu hokejové reprezentace. Někdejší kapitán národního týmu, který startoval na 11 mistrovstvích světa, olympijských hrách i Světovém poháru, pověsil brusle na hřebík oficiálně v sobotu, ve středu jej Český svaz ledního hokeje představil jako nového asistenta Radima Rulíka (58).

"Může to vypadat zajímavě, že Tomáš minulý týden ukončil aktivní kariéru, ale my jsme ho oslovili už v létě, jestli by nám nepomohl směrem k mistrovství světa," řekl Rulík na středeční tiskové konferenci před turnajem Karjala. "Věděli jsme, že je hráč a situace je trošku složitější. Chtěli jsme, aby s námi byl jako konzultant před turnaji, když jsme v Česku, a přímo na turnaje by s námi necestoval," vysvětlil Rulík s tím, že tak byli i domluvení.

Když poté zkušený útočník oznámil konec kariéry, vše se změnilo. "S něčím takovým jsme nepočítali a byla to pro nás rána z čistého nebe. Věděl jsem, že z důvodu zranění nehraje, ale myslel jsem si, že se bude vracet do extraligového kolotoče. V momentě, kdy se rozhodl ukončit kariéru, tak jsme ho oslovili s tím, že bychom ho chtěli jako asistenta," řekl Rulík s tím, že jej následně hodně potěšilo, když Plekanec souhlasil.

Ve stopách Pavelce či Židlického

Zkušený střední útočník je dalším z řady bývalých vynikajících hráčů, kteří se zapojili do realizačních týmů u reprezentačních výběrů. U seniorské reprezentace již působí bývalý brankář Ondřej Pavelec a obránce Marek Židlický, u dvacítky například Robert Reichel nebo u osmnáctky Michal Neuvirth. Všichni mají za sebou úspěšné kariéry v NHL.

"Jsem rád, že je to další vynikající hráč a hlavně pracovitý člověk, který o hokeji přemýšlí. Studuje trenérskou licenci A, což znamená, že chce být v budoucnu trenérem. Navíc nám vypomáhal už u mládežnických týmů. Jsem rád, že nám rostou další trenérské osobnosti," řekl prezident hokejového svazu Alois Hadamczik.

Plekanec by se měl podílet na přípravě všech herních činností, včetně hry v oslabení a přesilových hrách. "Nejvíce jej ale budeme chtít využít na buly, protože to byl excelentní bulař a myslíme si, že centrům může hodně pomoct, aby zvýšili svoji procentuelní úspěšnost," řekl Rulík.