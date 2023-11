Těsná výhra a čisté konto. Nejlepší dárek k narozeninám, radoval se brankář Pavlát

Brankář Dominik Pavlát (24) si musel na premiérový start na hokejovém turnaji Karjala počkat až do závěrečného třetího zápasu a podal bezchybný výkon. Proti Švýcarsku zlikvidoval všech 26 střel soupeře a při druhém startu v národním týmu si připsal první čisté konto. V rozhovoru s novináři uvedl, že je rád, že mohl také pomoct týmu k triumfu na úvodní akci Euro Hockey Tour.

Příležitost v brance dostal Pavlát den po 24. narozeninách. "Tohle byl asi nejlepší dárek," řekl po vítězství 1:0. "Je to neskutečné. Jsem rád, že nám turnaj týmově vyšel. I když jsme vyhráli první dva zápasy, tak jsem moc rád, že jsem týmu pomohl taky výhrou," uvedl Pavlát. V předchozích soubojích se Švédskem a Finskem kryl plzeňský gólman ze střídačky záda Jakubu Málkovi.

Zatímco v prvních dvou zápasech se Česku dařilo střelecky, dnes byl duel až do konce vyrovnaný. "Bylo to těžké hlavně na koncentraci, rozhodla by každá chyba a my jsme ji naštěstí neudělali. Nebo spíše jsme neinkasovali. Myslím, že jsme si to pohlídali. Švýcaři trefili nějaké tyčky, ale štěstí k tomu asi patří," řekl Pavlát, kterému dvakrát pomohla branková konstrukce.

Statistiky utkání. Livesport

Klíčový zákrok předvedl Pavlát pět sekund před koncem proti osamocenému Calvinu Thürkaufovi. "On to tam jenom zametl. Já jsem si jen kleknul a doufal jsem, že mě trefí," pousmál se Pavlát, jenž některé zákroky v první a druhé třetině považoval za náročnější.

Připustil, že před zápasem byl trochu nervózní. Předtím chytal za reprezentaci v dubnu proti Německu na začátku přípravy před mistrovstvím světa. "Na ledě už jsem na to ale nemyslel a soustředil jsem se na sebe. Do druhé třetiny už jsem nastupoval s čistou hlavou jako v extralize," řekl Pavlát.