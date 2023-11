Úspěšný závěr Karjala Cupu. Český výběr porazil i Švýcarsko, Pavlát má první nulu

Čeští hokejisté porazili na turnaji Karjala v Tampere 1:0 Švýcarsko a při premiéře trenéra Radima Rulíka (58) ovládli akci Euro Hockey Tour bez ztráty bodu. Vítěznou branku vstřelil v přesilové hře Radan Lenc (32), premiérové čisté konto udržel při svém druhém startu v národním týmu brankář Dominik Pavlát (24). Švýcaři na turnaji prohráli všechny zápasy a skončili poslední.

"Chtěli jsme do zápasu nastoupit s nastavením, že to po dvou výhrách nejdeme jen odehrát. Abychom šli vyhrát i třetí zápas. A myslím si, že to se nám i díky skvěle chytajícímu brankáři podařilo," řekl Rulík novinářům a ocenil Pavlátův výkon. "Myslím si, že výhra 1:0 je velice cenná. Neinkasovat a uhrát si to takhle. Byl to trochu jiný zápas a zvládli jsme ho," podotkl.

Český tým nastoupil do svého závěrečného utkání na turnaji opět v pozměněné sestavě, oproti sobotě nezůstal pohromadě ani jeden útok. V brance dostal poprvé šanci Pavlát.

Úvod moc zajímavých příležitostí nenabídl a Pavlát i jeho protějšek Berra si připsali jen několik bezproblémových zákroků. Do první větší šance se dostal v 9. minutě Andrighetto, Ambühlovu střelu ale tečoval mimo branku. Češi odpověděli povedenou kombinací třetí formace, osamocený Kubík však trefil jen připravenou Berrovu lapačku.

Do vedení Rulíkovu výběru pomohla nedisciplinovanost soupeře. Vyloučení Martiho ještě Češi nepotrestali, při Thürkaufově pobytu na trestné lavici ale otevřel skóre Lenc, kterého přesně našel Stránský. Ještě v 18. minutě mohl vyrovnat Ambühl, Pavlát jeho gólovou šanci zlikvidoval.

Švýcaři poté nevyužili první přesilovou hru a ve druhé části sami zahrozili v oslabení. Pavlátovu chybu v rozehrávce ale Lehmann nepotrestal. Plzeňský gólman měl následně výrazně více práce než Berra, poradil si s Bertschyho střelou a po nebezpečném pokusu Sentelera mu pomohla horní tyč. Při Ordošově trestu Pavlát zlikvidoval i šanci aktivního Bertschyho.

Branková konstrukce pomohla Pavlátovi i ve třetí třetině při Galvasově trestu, tentokráte ji nastřelil Simion. Při zkrácené české početní výhodě mohl tým přiblížit výhře Kodýtek, Berru ale nepřekonal. Stejně dopadl souboj nejlepšího střelce finské ligy se švýcarským brankářem i o pár minut později při hře pět na pět.

Těsnou výhru nakonec český výběr udržel i při více než dvouminutové power play soupeře. Klíčový zákrok předvedl Pavlát pět sekund před koncem proti osamocenému Thürkaufovi. Švýcaři tak podruhé na turnaji neskórovali.