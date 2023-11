Snažíme se, aby měli hráči víru, řekl Rulík po Finsku. Proti Švýcarům pozmění sestavu

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík (58) si po jednoznačné výhře nad Finskem 7:3 na turnaji Karjala cenit skutečnosti, že se národní tým dokázal vyrovnat se ztrátou tříbrankového náskoku. Češi totiž ve 13. minutě vedli v Tampere 3:0, ale domácí dokázal ve druhé třetině vyrovnat. Rulíkovi svěřenci ale ještě v prostřední dvacetiminutovce odskočili na 5:3 a poté přidali další dvě branky. Výsledkem je již jistý triumf na první akci seriálu Euro Hockey Tour.

"Nejvíce si cením toho, že jsme se za stavu 3:3 dokázali vrátit do zápasu. Že jsme neměli v hlavách, že je to špatné, nebo že na to už nemáme. Zase jsme se vrátili do zápasu. Před vyprodanou halou vést 3:0, pak 3:3 a znovu to překlopit na vlastní stranu, je opravdu cenné," řekl Rulík novinářům a vyzdvihl i střeleckou převahu českého týmu. "Hráli jsme venku před plnou halou, která domácí hnala. To je cenné," doplnil.

Český tým ve čtvrtek vyhrál na Växjö nad Švédy 5:2, dnes tak dokázal porazit podruhé soupeře v jeho domácím prostředí. "Byl to jiný zápas než proti Švédsku. Finové se podívali na naše první utkání a chtěli se vyvarovat toho, abychom je něčím překvapili. Připravili se na nás, zanalyzovali si naši hru. My jsme si ale pomohli excelentním vstupem do zápasu, tím, že jsme byli produktivní a hlavně přesilovou hrou. Dali jsme v ní první gól a poté čtvrtý za stavu 3:3, kdy jsme si zase pomohli," řekl Rulík.

Osmapadesátiletý kouč si ale uvědomoval, že v části druhé třetiny byli Finové lepší. "Já jsem strašně rád, že i když to ve druhé třetině nebylo z naší strany optimální, Finové do toho šlápli, tak jsme se vlastně vrátili do zápasu. Odskočili jsme na 5:3 a ve třetí třetině jsme se už zlepšovali a v obranném pásmu jsme sbírali puky, které oni hodně hráli do slotového prostoru. Už jsme nepřipustili žádné drama, za což jsem rád," uvedl.

I přes ztrátu tříbrankového náskoku byl podle Rulíka realizační tým na střídačce v klidu. "Nechceme působit na hráče tak, abychom je zneklidnili nebo je vyvedli ze zápasu. Snažíme se vše dělat tak, aby pořád měli víru. A dnes se to určitě vyplatilo," podotkl Rulík.

Reprezentanti dnes nastříleli řadu divácky pěkných branek, což je podle Rulíka hlavně proto, že se snaží do týmu nominovat hráče, kterým se aktuálně daří. "Třetí, čtvrtý a pátý gól byly trefené skvěle, excelentně. Ve výběru jsou hráči, kteří na začátku sezony v produktivitě uspěli v Evropě i v české extralize a kluci na to navázali. Přišli s určitou pohodou z klubů a asi si to přenesli do zápasů," řekl.

Statistky utkání. Livesport

Posledním soupeřem českého týmu na turnaji budou v neděli hráči Švýcarska, kteří na turnaji ještě nevyhráli. Rulík se svými asistenty opět pozmění sestavu. Do hry se dostane brankář Dominik Pavlát, obránci Libor Zábranský, Dominik Mašín a útočníci Michal Řepík, Petr Kodýtek a Michael Špaček. Odpočívat budou Tomáš Dvořák, Jan Košťálek, Daniel Voženílek, Lukáš Sedlák a David Tomášek, které všechny čekají příští týden zápasy Ligy mistrů.

"Obměníme sestavu a budeme se připravovat s maximální pokorou. Turnaj je složený ze tří utkání a nechtěli bychom, aby to bylo od zdi ke zdi. Chceme navázat na dva povedené zápasy," řekl Rulík, jenž věří, že se tým popasuje i kratším časem na odpočinek a brzkým začátkem utkání. Duel začne ve 12 hodin.