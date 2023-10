S bráchou jsme si to užili, ale je to k ničemu, protože jsme prohráli, řekl Kaut po nečekané porážce

Útočník Martin Kaut (24) si ve středečním zápase v Belfastu, v němž se hokejisté Pardubic rozloučili s první částí Ligy mistrů porážkou 2:3, po mnoha letech zahrál v jednom týmu se starším bratrem Tomášem. Po utkání u něj převládalo spíše zklamání ze špatného výkonu Dynama.

"S bráchou jsme si to užili. Vyšlo nám to i jako lajně, ale je to k ničemu, protože jsme prohráli. Škoda, že to neskončilo výhrou," řekl Kaut po utkání novinářům. "Poprvé jsme spolu hráli taky Ligu mistrů proti Frölundě," připomněl zápas z roku 2016. Mladší ze sourozenců poté odešel do zámoří. V Belfastu nastupoval se čtyřiatřicetiletým Tomášem, který je hráčem pardubického B-týmu, i v jedné formaci.

Pardubice bez řady opor vedly v první třetině 2:0, jenže domácí bleskově snížili. V posledním dějství pak britský mistr vstřelil dva góly během jedné přesilovky a otočil stav na 3:2. "Bylo tam víc negativních než pozitivních věcí. Máme respekt k soupeři, ale měli bychom ho porážet," podotkl Kaut, který se do Pardubic vrátil v létě.

Statistiky zápasu. Livesport

"Nebyli jsme od začátku dobře nastavení, byla proti nám řada přečíslení. Celkově nám zápas nevyšel, musíme se z toho poučit. Pokud budeme hrát takhle i v pátek proti Třinci, tak dostaneme mnohem víc gólů," řekl Kaut.

Útočník Dynama se podílel na obou gólech Východočechů. První sám vstřelil, na druhý přihrát Janu Kolářovi. "Přišel jsem do Pardubic vyhrávat, body jsou pro mě jen takové plus. Zase jsem se cítil o něco lépe než v předchozím zápase. Postupně je to lepší, pořád je na čem pracovat," uvedl Kaut, který značnou část úvodu sezony vynechal kvůli zranění.

Belfast má v kádru řadu Kanaďanů a Američanů. "Bylo tam asi pár faulů, věděli jsme, že budou hodně dohrávat. Zbytečně jsme se asi nechali vyprovokovat, hráli jsme moc oslabení. Nesmíme dělat fauly a hlídat si střídání, dvakrát jsme hráli v šesti," řekl Kaut.

Přehled zápasu Belfast – Pardubice 3:2