Sedlák litoval první třetiny v Pardubicích. Ale zanechali jsme dobrý dojem, řekl

Přes velkou snahu Pardubic to na ledě finského Lukko Rauma dlouho vypadalo, že jakékoliv úvahy o postupu do semifinále Ligy mistrů budou pro Dynamo utopií. Manko z domácí prohry 4:6 ještě narostlo, hosté prohrávali 0:1 a 1:2, přesto jim nakonec chyběl k jeho smazání jediný gól. Útočník Lukáš Sedlák (30) litoval především nepovedené úvodní třetiny čtvrtfinálového dvojutkání.

"Má to nešťastný konec, ale myslím, že jsme celkově udělali dobrý dojem, hráli ve většině zápasů dobrý hokej a předvedli dobré výkony," prohlásil tahoun pardubické ofenzivy.

"Škoda, že nám nevyšla ta první třetina minulého domácího zápasu, kdy jsme ztratili nejen to utkání, ale v podstatě i celý ten dvojzápas," připomněl týden starý výpadek jeho týmu, který před svými diváky prohrával v 17. minutě 0:4. "Dneska už jsme to doháněli a zasloužili jsme si vyhrát, je jen škoda, že jsme nedali ještě o ten gól víc, abychom to natáhli alespoň do prodloužení," dodal.

Jak moc blízko to z jeho pohledu nakonec bylo? "Je velká škoda, že jsme nedali první gól už v první třetině. Byli jsme v ní jasně lepší, byly tam dobré gólovky, mohlo se to celé vyvíjet jinak. Já pak jedu hned na začátku třetí třetiny sám a nedám gól... Škoda, že nám to tam pak napadalo až na konci. Ten jeden gól pak zrovna chyběl," mrzelo Sedláka neproměněné sólo.

Velká střelecká a místy i herní převaha přišla nakonec vniveč. Efektivita byla na straně finského celku. "Bylo to téma našich posledních zápasů, že jsme se na vstřelené góly hrozně nadřeli, ale na druhé straně jsme inkasovali z každého náznaku šance. Teď si odpočineme a vrátíme se zase k tomu, co nás zdobilo předtím. Myslím ale, že jsme to ukazovali i dnes a po celých 60 minut jsme byli lepším týmem. Šli jsme si za tím, bohužel to nevyšlo," řekl Sedlák.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Je zřejmé, že tým jako Pardubice myslí na jakékoliv úrovni na nejvyšší mety. I proto nechtěl zkušený forvard hodnotit čtvrtfinálovou účast jako úspěch. "Ale myslím, že je dobré se dostat mezi osm nejlepších týmů Evropy. Dneska jsme viděli, že jsme mohli jít klidně ještě dál a bojovat o ty nejvyšší příčky, ale bohužel to dopadlo jinak."

Sám byl rád, že si mezinárodní soutěž, která nabírá postupně na prestiži, vyzkoušel. "Pro mě osobně to byla první zkušenost s Champions League. Jsou to zase nové zkušenosti do dalších let. A doufám, že si ještě zahraji tuhle soutěž i v příštích sezonách," přál si Sedlák.

