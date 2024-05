Individuality v obraně nemáme, musíme hrát systémově, tvrdí Klesla. V nominaci mu chybí Ticháček

Osmička nominovaných obránců pro domácí světový šampionát v Praze a Ostravě vzbudila vlnu vášnivých reakcí. Trenéři vsadili na jistotu a povolali čtyři páry, jejichž věkový průměr sahá ke třiceti letům. Jako kdyby zapomněli na to, že v extralize řádil Jiří Ticháček (21) a ve Finsku se dařilo Filipu Královi (24). Z nastupující generace povolali pouze Davida Špačka (21), jenž je benjamínkem celého výběru. O tom, jestli je sázka na zkušenosti správným krokem promluvil pro Livesport Zprávy někdejší juniorský mistr světa Rostislav Klesla (42).

Jak jste se tvářil, když jste v neděli viděl nominaci na šampionát?

"Trochu mě v ní překvapila některá jména, ale potvrdilo se, že není moc kde brát. Myslím si, že je škoda, že přípravné zápasy hrálo tolik hráčů. Řekl bych, že trenéři už mohli pomalu skládat páry pro šampionát, ale zvolili jiný přístup. Na turnaji v Brně nikdo zásadně nevystřelil, což nominaci mohlo ovlivnit. Když teď porovnáme náš výběr s ostatními týmy, tak vidíme, že ty možnosti jsou dost omezené. To je bohužel realita českého hokeje. Můžeme doufat, že realizační tým měl při výběru šťastnou ruku."

Trenéři vsadili na zkušenosti. Průměr obranné osmičky je 29,9 let. Není to pro současný dynamický hokej moc?

"Přijde mi to jako sázka na jistotu. Kluci, kteří pojedou, mají svou kvalitu, ale určitě bych do toho mixu zařadil i mladší hráče – třeba Jiřího Ticháčka. Trenéři hrají s kartami, které mají a nominace jednoznačně ukazuje, že dali přednost zkušenostem před dravým mládím. Musíme si uvědomit, že nám chybí rozdíloví hráči typu Marka Židlického, Tomáše Kaberleho nebo Romana Hamrlíka. Na druhou stranu věřím tomu, že trenér Rulík ví, co dělá a vybral si hráče tak, aby se tým prezentoval hrou, jakou mu naordinuje."

Kromě Jiřího Ticháčka se hodně mluvilo také o absenci čtvrtého nejproduktivnějšího beka finské ligy Filipa Krále.

"Trenéři si asi zhodnotili, že starší hráči lépe zvládnou tlak domácího mistrovství, ale těžko se mi to hodnotí z povzdálí. Kdyby se mistrovství hrálo třeba ve Finsku, tak by mladí možná šanci dostali. Domácí šampionát je v tomhle ohledu trochu specifický."

V čem bude síla české obrany?

"Jednoznačně to bude defenziva. Na oslabení hráče máme, ale chybí mi někdo, kdo by dokázal rozhodnout přesilovku, nebo přinesl nějakou nadstavbu do útoku. Trenéři vybrali spíš defenzivní typy hráčů, tak uvidíme, jestli to byla správná volba. Dlouhodobě si stěžujeme, že nám chybí konstruktivní obránci, ale teď jsme nechali Ticháčka s Králem doma. Podle mě to je škoda. Neříkám, že by měli hrát první přesilovku, ale v nominaci podle mě být měli."

Obranu má přitom na starosti Marek Židlický, bývalý skvělý ofenzivní bek. Myslíte, že zbytek realizačního týmu mohl trochu potlačit jeho naturel?

"Určitě to nebylo tak, že by trenéři nenechali Marka nic říct. Mají nějakou představu o tom, jak chtějí hrát, a tihle kluci jim do ní nezapadli. Co jsem slyšel, tak byla shoda, aby jeli čtyři praváci a čtyři leváci, což ten výběr ztížilo. Za mě navíc trochu zbytečně, protože si myslím, že když jsou ti kluci šikovní, tak přes ruku dokáží zahrát úplně v pohodě."

Máte nějakou představu o obranných párech?

"Je jasné, že vždy bude hrát pravák s levákem, ale jinak je to pro mě trochu nečitelné. Předpokládám, že Radko Gudas bude v první dvojici nasazovaný na největší hvězdy soupeře a k němu možná půjde jeden ze sparťanské dvojice Michal Kempný, Jakub Krejčík. Dál se to ale odhaduje opravdu složitě. Budeme muset hrát spíš systémově, než že bychom se opírali o individuality. V kádru bohužel nemáme beky světové kvality jako Švédové nebo Američané. Ta jména nám obecně chybí."

Může to být kompilikace v přesilovkách, které nám moc nevycházely ani na Českých hokejových hrách v Brně?

"Je pravda, že nám kreativita v početních výhodách trochu schází, ale jsou tam kluci, kteří přesilovky zahrát umí. Jakub Krejčík to ukázal v play off v dresu Sparty, Tomáš Kundrátek zase v Třinci. Z NHL je tam třeba Jan Rutta. Je to krátký turnaj, proto bude dost záležet na prvních zápasech. Jestli se podaří dát v přesilovkách nějaké branky, klukům to určitě zvedne sebevědomí do zbytku šampionátu."