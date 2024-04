Překvapivý konec v play off? Byl to šok, říká Tomášek a před MS vyhlíží nové výzvy

Překvapivý konec v play off? Byl to šok, říká Tomášek a před MS vyhlíží nové výzvy

Útočník David Tomášek (28) se zařadil do přípravy české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa dříve, než by si přál. Ve švédské lize s Färjestadem vyhrál základní část, sám se stal nejlepší střelcem soutěže, ale v play off skončila cesta týmu z Karlstadu už po čtyřech čtvrtfinálových zápasech s Rögle.

"Snažil jsem se otočit stránku, ale chvíli to trvalo, musel jsem to zpracovat. Nějak se z toho poučit do dalších let. Cítím, že se učím každý rok. Snažil jsem se udělat maximum, teď se snažím nastavit hlavu na jiný cíl. Teď je zase nová výzva a jsem rád, že jsem tady," řekl Tomášek novinářům po tréninku české reprezentace v Karlových Varech, kde tým kouče Radima Rulíka začal druhý týden přípravy před mistrovstvím světa v Praze.

Konec ve čtvrtfinále byl šok

Do Färjestadu odešel Tomášek před sezonou ze Sparty a osobně se mu dařilo. Tabulku střelců ovládl s 25 brankami a se 45 body z 52 zápasů skončil třetí v produktivitě. "Základní část byla dobrá, pak v play off těch deset dní rozhodlo a skončili jsme moc brzy. Byl to šok. Rozhodly první dva zápasy, kdy jsme nezachytili tempo play off," uvedl Tomášek.

"Byli jsme trochu frustrovaní. Pak jsme byli lepší ve dvou zápasech u nich, dali jsme do toho všechno, ale rozhodlo štěstí na straně soupeře v prodloužení. My jsme asi první dva zápasy urazili štěstí, ale tak to někdy bývá. Hráli velmi dobře, patří jim kredit. Výborně vstoupili i do semifinále. Je to výborný tým," řekl Tomášek, který v play off ve čtyřech zápasech vstřelil jeden gól.

Bilance Davida Tomáška v sezoně 2023/24 Livesport

Svůj osobní úspěch v podobě zisku Trofeje Hakana Looba by vyměnil za úspěch v boji o titul. "Raději bych dal o pár gólů méně a pak najít momentum ve čtvrtfinále a postoupit dál. Možná s postupem času to ocením, že se mi něco povedlo. Samozřejmě, když to skončí takto, tak je to jedno. Vezmu si později věci, co mi to dalo, v čem jsem byl úspěšný. Je to těžké po prvním místu jít do play off, kde je to o momentální formě," konstatoval Tomášek.

Aktuální situace v klubu

"Teď je to v klubu negativní po play off, ale věřím, že jsou tam natolik schopní lidi, kteří viděli, co nám scházelo a posuneme se dál. Ta liga je vyrovnaná a může vyhrát kdokoliv. Tak to někdy je, stalo se to i lepším týmům v NHL. Je to jenom o tom, jak se to zachytí v organizaci a kam se to posune dál," prohlásil Tomášek, který v listopadu prodloužil smlouvu s Färjestadem až do roku 2026.

"Oni se snaží být obecně pozitivní, což je někdy dobré, někdy ne. Ale věřím, že jsou tam kompetentní lidi, aby se z toho poučili. Mění se hodně lidí, je potřeba najít dobrý mix," uvedl.

Skvělou formu měl Tomášek v sezoně i v národním týmu. Za listopadový turnaj Karjala a prosincové Švýcarské hry v pěti zápasech nasbíral pět branek a dvě asistence. Teď už se soustředí na boj o účast na svém druhém světovém šampionátu po premiéře loni v Rize a Tampere. "Cíl je zase se do toho dostat. Snažit se hrát hokej, co jsem předváděl během sezony. Hráli jsme ve Švédsku slušný hokej, měli jsme dobrý tým, já jsem měl dobrou formu a snažil se to převést sem, když jsem měl možnost. Byl to dobrý krok, dobrý osobní posun. Vidím tam spoustu pozitiv," řekl Tomášek.