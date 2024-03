Vítěz základní části švédské ligy Färjestad je na hraně vyřazení. Tomáškův gól nepomohl

Hokejisté Färjestadu v sestavě s českým reprezentačním útočníkem Davidem Tomáškem (28) jsou ve čtvrtfinále play off švédské ligy nečekaně krok od vyřazení. Vítěz základní části si v pondělí krátce před půlnocí připsal třetí porážku s Rögle, když utkání rozhodl brankou na 3:2 ve třetím prodloužení v čase 108:39 americký obránce Michael Kapla (29).

Favoritovi nepomohl ani první Tomáškův gól v play off. Nejlepší střelec základní části ve 29. minutě otevřel skóre zápasu. Fanoušci ve vyprodané Catena areně viděli v pondělí čtvrtý nejdelší zápas v historii soutěže.

Rögle v kádru s českým brankářem Petrem Kváčou, který v play off kryje záda jedničce Christofferu Rifalkovi, skončilo v dlouhodobé části až deváté. V předkole play off ale vyřadilo 2:0 na zápasy Timru a teď přehrává i 11násobného švédského šampiona. Rögle vyhrálo oba úvodní zápasy na ledě Färjestadu a teď uspělo i doma, senzační postup může stvrdit ve středu.

Färjestad doufá, že jako první tým ve švédské lize dokáže otočit sérii ze stavu 0:3. "Vím, že spousta lidí teď říká, že se to ve Švédsku ještě nikdy nestalo. Jednou to ale přijde a my věříme, že teď," řekl obránce Magnus Nygren deníku Aftonbladet. Třiatřicetiletý bek podobný obrat zažil před dvěma lety v dresu Davosu ve čtvrtfinále play off švýcarské ligy proti Rapperswilu.

Přehled utkání Rögle – Färjestad 3:2p