V Plzni nebyli moc nadšení, přiznal Hlavaj po podpisu s Minnesotou. Bude to těžký boj

Slovenský hokejový brankář Samuel Hlavaj (22) prožívá úspěšné období a jeho kariéra bude pravděpodobně pokračovat v sezoně 2024/2025 v zámoří. V pondělí se připojil ke slovenskému národnímu týmu, který v Humenném zahájil přípravu na mistrovství světa, o pár dní dříve ale ještě podepsal nováčkovskou smlouvu s klubem NHL Minnesota Wild.

"Je to velká věc, ale pořád je to jen začátek. Vím, že nemám nic jistého a budu muset o své místo bojovat," řekl k dvouleté smlouvě. Zpráva o jeho podpisu přišla poměrně nečekaně, pár dní poté, co s Plzní vypadl v předkole play off české extraligy.

"Stalo se to poměrně rychle. Během jednoho večera jsme si telefonovali se zástupci Wild a minulý čtvrtek (4. dubna, pozn. red.) mi volal můj agent, že máme smlouvu a v pátek jsme ji podepsali. Bylo to příjemné ráno. Ještě jsem spal, ale agent mě vzbudil a řekl mi, že máme smlouvu. Během sezony byly nějaké náznaky, že mě někdo sleduje, ale nesoustředil jsem se na to. Soustředil jsem se hlavně na sezonu."

V NHL dosud působilo pět slovenských brankářů. Hlavaj by se rád stal šestým, ale uvědomuje si, že ho čeká ještě dlouhá cesta."Podepsat smlouvu je velká věc, ale pořád je to jen začátek. Vím, že nemám nic jistého a budu muset o své místo bojovat. Určitě pojedu na kemp, ale o mém programu jsme se ještě podrobně nebavili. Už jsem se díval na brankáře v organizaci a můžu říct, že to bude těžký boj," poznamenal Hlavaj.

Sezona 2023/2024 byla jeho první v Tipsport extralize. V základní části měl ve 28 zápasech úspěšnost zákroků 90,3 procenta a v průměru inkasoval 3,1 gólu na zápas. V předkole odehrál dva zápasy.

"Týmově to nebylo takové, jak bychom si představovali. Z osobního hlediska bylo také co zlepšovat. Nebyl jsem se sebou tak spokojený, jak bych si přál," netajil se.

V Plzni mohl pokračovat i v další sezoně, ale smlouva s Minnesotou změnila plány. "V Plzni nebyli moc nadšení. Museli mě ale uvolnit, i když jsem měl smlouvu ještě na další sezonu," uzavřel.