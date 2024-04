Češi na MS do 18 let skončili druzí ve skupině a ve čtvrtfinále je čeká federální derby

Slováci zachránili postup do play off drtivým vítězstvím 11:1 nad Norskem.

Reprezentace do 18 let obsadila na mistrovství světa ve Finsku druhé místo ve skupině B a ve čtvrtečním čtvrtfinále se utká ve federálním derby se Slovenskem, které zachránilo postup do play off drtivým vítězstvím 11:1 nad Norskem. Před Česko se mohlo v tabulce skupiny posunout Švédsko v případě plného bodového zisku v duelu se Švýcarskem, ale vyhrálo jen 3:2 v prodloužení.

Čeští mladíci v posledním utkání ve skupině v pondělí nečekaně podlehli 3:4 v prodloužení Kazachstánu a hrozilo jim, že ve čtvrtfinále narazí na jednoho z papírově nejtěžších soupeřů ze skupiny A, jimiž jsou USA a Finsko. Švédsko, nad kterým svěřenci trenéra Davida Čermáka vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech, ale šanci nevyužilo a ztratilo se Švýcary bod. Na Čechy se tak sice Seveřané dotáhli, ale vzhledem k porážce ve vzájemném zápasu zůstali třetí.

Slováci první tři zápasy na šampionátu prohráli se skóre 3:18 a k postupu potřebovali zdolat Norsko alespoň o tři branky. Tuto podmínku splnili vrchovatě a soupeře deklasovali dvouciferným výsledkem. Čtyři góly vstřelil Tomáš Pobežal. Třetí třetina zápasu se musela odehrát v tréninkové hale v Espoo, protože v druhé přestávce se na hlavním stadionu porouchala rolba, a když se ji pořadatelé snažili odvézt, poškodili led. Přestávka se tak protáhla na více než hodinu.

Skupinu A nakonec vyhráli úřadující šampioni z USA, kteří v souboji doposud neporažených týmů přehráli domácí Finsko 9:4. Šesti body za tři góly a tři asistence se na tom podílel útočník James Hagens, se 16 body aktuálně nejproduktivnější hráč turnaje. Hattrick si připsal i jeho spoluhráč v elitním americkém útoku Teddy Stiga.

V posledním zápase skupiny B již jistě první Kanada deklasovala Kazachstán 11:2. Šest bodů za dvě branky a čtyři asistence si připsal Gavin McKenna, pět bodů posbíral Porter Martone. Ve čtvrtfinále se vedle Česka se Slovenskem utkají USA se Švýcarskem, Kanada s Lotyšskem a Finsko se Švédskem. Sestupujícího určí souboj Norska s Kazachstánem.