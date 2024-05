Útok máme plný bojovníků, ale chybí mi střelec, říká Nedorost. Klíčem budou začátky zápasů

V útoku ukázal Radim Rulík (58) na bojovníky, kterým dal v duchu své trenérské filozofie přednost před tvořivými hráči a ryzími střelci. Překvapivě hned sedm forvardů povolal na MS trenér národního týmu Radim Rulík z české extraligy. Místo proto nezbylo na očekávané posily ze zámoří, mimo konečnou nominaci zůstali Jakub Vrána (28), Radim Zohorna (28) nebo Tomáš Nosek (31). Uspěje tým bez velké ofenzivní hvězdy ve světové konkurenci? I o tom se pro Livesport Zprávy rozpovídal střelec zlatého gólu z juniorského MS 2001 a expert stanice O2 TV Sport Václav Nedorost (42).

Jak na vás nominace na první pohled působí?

"Pro styl hokeje, jakým se trenéři chtějí prezentovat, vybrali asi ty nejlepší hráče, jaké mohli. Když jsem si doma dělal nominaci pro sebe, tak jsem vsadil na jiné kluky, já ale nemám zodpovědnost. Nejsem trenér reprezentace. Navíc pravda leží na ledě, takže nemá moc cenu před turnajem spekulovat."

Koho z opomenutých hráču byste vzal?

"Určitě víc kluků ze zámoří, v nejlepší lize na světě nehrají pro nic za nic. Působí to, jako by v jejich případě trenéři neměli jasně daný plán. Filip Zadina s Tomášem Noskem dostali na turnaji v Brně jediný zápas, navíc v odlišných rolích, než které mají v NHL. V nominaci mi ale nejvíc chybí Radim Zohorna a Jakub Vrána. Před nějakou dobou jsem říkal, že bych Kubu do přípravy ani nebral, on ale ukázal, že svou rychlostí a dravostí má týmu co dát."

V nominaci na úkor střelců a tvořivých hráčů dostali prostor bojovníci. Bude to fungovat?

"Radim Rulík je známý tím, že má rád poctivou hru a hráče, kteří dobře bruslí. Asi i proto volil spíš kluky, kteří s pukem zbytečně neriskují a dokážou se podřídit systému. Mně v nominaci ale chybí střelec, který by to dokázal vzít na sebe. Poslední zápasy s Finskem a Švédskem jsme hráli aktivně a soupeře jsme přehrávali, ani tak to ale nestačilo. Je potřeba někdo, kdo dá gól. Optický tlak medaile nevyhrává."

Bude právě intenzita, kterou tým předvedl v prvních dvou zápasech v Brně, hlavním českým trumfem?

"Už to tak vypadá. Bude to o bojovnosti, důrazu, jednoduchosti a bruslení. Bude potřeba, aby kluci chytili začátky zápasů. V týmu je plno vlčáků, kteří na ledě nechají všechno, ale myslím si, že problém může nastat v případě, že budeme muset dohánět a tvořit. V Brně se ukázalo, že v dnešním hokeji nestačí na gól jedna šance, protože gólmani toho zvládnou spoustu pochytat. Těch příležitostí musí přijít osm, deset, jinak se vyhrát nedá."

Poslední výsledky české reprezentace. Livesport

Trenér Rulík vsadil na spolehlivé bojovníky, ale do sestavy se mu nevešel Tomáš Nosek, který v NHL platí za výborného defenzivního centra. V jediném zápase ho trenéři poslali do prvního útoku a ta role mu viditelně nesedla...

"Nevíme, jaká byla komunikace mezi hráčem a trenéry, ale tenhle pokus vůbec nevyšel. Tomáš hrál prvního centra naposledy před deseti lety v extralize a teď dostal jediný zápas k tomu, aby se do toho dostal. Z vlastní zkušenosti vím, že herní sebevědomí takhle rychle nabrat nejde. Působí to, jako by trenéři o centrech pro třetí a čtvrtou formaci měli dopředu jasno a u Noska si chtěli zkusit, jestli zastane pozici v prvním nebo druhém útoku. Ukázalo se, že to nejde a to ho pravděpodobně stálo nominaci."

Na brněnském turnaji měli trenéři k dispozici dvacet útočníku, vědělo se, že se bude hodně škrtat. Jaký má taková situace na hráče dopad?

"Na můj vkus trenéři pracovali s hrozně širokým kádrem. Myslím si, že kluci to v hlavách určitě měli. Je jasné, že realizační tým chtěl vyzkoušet co nejvíc kluků, ale celá ta situace na mě nepůsobila příliš dobře. Sám za sebe bych před turnajem dal dvěma, třem lajnám garanci nominace a vybíral bych už jen zbytek týmu. Pro kluky by tak vznikl prostor k tomu, aby se sehráli a šli do šampionátu s větší jistotou. Trenéři ale zvolili jiný přístup. Třeba to byla dobrá volba, ale to ukáže až samotný šampionát."

Neriskoval Rulíkův tým v tom, že v Brně úplně rezignoval na sehrávání útočných formací a speciálních týmů? Přesilovky národnímu týmu v Brně vůbec nefungovaly a do startu turnaje už příliš času nezbývá.

"Je pravda, že v Brně z přesilovek nebylo vůbec nic. Každou třetinu v nich nastupoval někdo jiný a prostě to nešlo. Nebyl tam vidět žádný vzorec, žádná dvojice nebo trojice, která by spolu mohla hrát i na MS. Kluky nečeká nic jednoduchého, protože mají jen pár dní, ale je tam Pleky (Tomáš Plekanec) a Židla (Marek Židlický), kteří přesilovky hráli a určitě mají připravené nějaké šablony. Máme v kádru hráče, kteří to dlouhodobě hrají, takže věřím, že se do toho dokážou dostat i za takhle krátkou dobu. Horší podle mě ale bude situace na modré čáře, kde nám chybí šikovný, tvořivý bek typu Jiřího Ticháčka. To, že se do nominace nevešel, je pro mě obrovské zklamání."