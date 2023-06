Bitva o Stanley Cup začíná: V bráně Vegas je trojka, Floridu táhne rebel z Calgary

Tomáš Rambousek

Na listině vítězů Stanley Cupu přibude po finálové sérii nové jméno. Týmy Floridy Panthers i Vegas Golden Knights už jednou byly blízko dobytí hokejového "svatého grálu", oba ale shodně svá jediná finále v prohrály. Rytíři jdou do boje s gólmanskou trojkou, jen na tribuně nechávají rekordmana. Florida se může opřít o prodloužení, v letošním play off jich hrála šest a ani jedno neztratila.

Hokej už dávno není jen doménou země javorového listu. Posledním kanadským vítězem Stanley Cupu byli Montreal Canadiens v roce 1993 a jen pětkrát se ve 21. století tým z kolébky tohoto zimního sportu dostal do finálového souboje. Letošní bitva o nejlepší hokejový tým světa proti sobě svedla dvě populární turistické destinace – párty město Las Vegas a slunné floridské Sunrise, které patří do aglomerace města Miami.

Účast Golden Knights ve finále vlastně není překvapením. Ve městě hazardu se hokeji daří už od první sezony, ve které tehdy tým sestavený v rozšiřovacím draftu a vedený Gerardem Gallantem senzačně prošel až do finále. Od té doby chyběl v play off jen jednou. Po loňském restartu vyhrál letos základní část Západní konference a v play off dosud ztratil jen pět zápasů. Zlatí Rytíři zkrotili i nejofenzivnější celek ligy Edmonton a sérii s Dallasem zakončili výsledkem 6:0.

Floridě naopak mnoho lidí na finálovou účast nevěřilo. Alespoň podle výsledků základní části. Panthers si zajistili účast ve vyřazovacích bojích skoro na poslední chvíli a na úvod je čekal suverénní Boston. Těžkou výzvu ale svěřenci Paula Maurice zvládli vítězně a nejlepšímu týmu ligy ukončili sezonu už v prvním kole gólem v prodloužení sedmého zápasu.

Další série pro Floridu už tak vypjaté nebyly, Toronto dokázalo vyhrát jen jediný zápas a Carolina odešla s debaklem 0:4. Pozoruhodné jsou v letošních vyřazovacích bojích výsledky Panthers v prodloužení. Do něj dospěl jejich zápas šestkrát a pokaždé ho Florida získala pro sebe.

Jak Florida, tak Vegas hrály jediné finále brzy po vstupu do NHL. Florida ve své třetí sezoně v roce 1996, kdy podlehla Coloradu jasně 0:4 na zápasy, Golden Knights v té vůbec první, v roce 2018 ale nestačili v sérii 1:4 na Washington.

V týmu z nevadské pouště je stále šestice pamětníků finálové porážky. "Náš tým je vyspělejší oproti prvnímu roku, kdy nikdo nečekal, že bychom se měli dostat až do finále. Byli jsme šťastní už jen za to, že jsme si ho mohli zahrát. Teď si ale jdeme za tím, že pohár vyhrajeme. Cesta pro nás nekončí, dokud ho nezvedneme nad hlavu. I po poslední výhře byl hlavní pocit, že jsme zkrátka jen zvládli další sérii. Všichni chceme víc," prohlásil jeden z nich útočník William Carrier.

Úvodní zápas je na programu v noci na neděli od 2:00 SELČ v Nevadě. Na koho budou upřeny zraky fanoušků?

Adin Hill (27), brankář

Pro mnohé překvapivá jednička týmu pro finále. Kvalitu ale téměř dvoumetrový Kanaďan potvrdil v sérii s Dallasem, kdy dvakrát vychytal čisté konto. Oproti Sergeji Bobrovskému z Floridy je jeho styl konzervativnější, však ho také připravuje představitel gólmanské klasiky Sean Burke. Za Hillem, který se stal první volbou až po zranění Laurenta Brossoita v sérii s Edmontonem, je připraven i velezkušený Jonathan Quick. Golden Knights přitom na začátku sezony sázeli na Logana Thompsona, toho ale vyřadilo zranění v průběhu února. Dva zápasy za Vegas v sezoně odchytal i Čech Jiří Patera.

Alex Pietrangelo (33), obránce

Vítězný typ. Byl u zlata na olympijských hrách (2014), na Světovém poháru (2016) a vlastní i prsten pro vítěze Stanley Cupu. To když byl v roce 2019 jednou z ústředních postav senzačního tažení St. Louis Blues. I nadále je zvyklý brát na sebe zodpovědnost. V barvách Vegas je nejvytěžovanějším hráčem (průměr 23:46 minut za zápas) a i když se objevuje i v přesilovkových formacích, body dělá i ve hře 5 na 5. Letos hraje svou nejlepší sezonu i z pohledu zisku kanadských bodů (11+43 v 73 utkáních základní části, v play off 1+8 v 16 zápasech).

Jack Eichel (26), útočník

Byl dvojkou draftu, Buffalo si ho vybralo jako svou první volbu v roce 2015, nikdy tam ale nebyl šťastný a nakonec si vyvzdoroval přestup. Když přišel do Vegas, zranil se a na lepší období čekal až do letošní sezony. Hraje své vůbec první play off, dostal důvěru, nastupuje jako první centr, rozehrává přesilovky a ve vyřazovacích bojích je nejproduktivnějším hráčem týmu. Výtečně funguje jeho spolupráce s Jonathanem Marchessaultem.

Bruce Cassidy (58), trenér

Předchozích šest let stál na střídačce Bostonu a v roce 2019 těžce nesl prohru ve finálové sérii Stanley Cupu se St. Louis Blues. Byla to jeho jediné finále, i když ze svých dosavadních osmi sezon na pozici hlavního kouče jen jednou nepostoupil do play off. Po minulé sezoně ho z Bruins vyhodili, na práci ale dlouho nečekal a nyní vede zase velmi ambiciózní tým. “Když jsem začínal s hokejem, nikdy bych si nemyslel, že se Vegas a Florida nesetkají ve finále Stanley Cupu. Ani za milion let,” připustil na tiskové konferenci před startem finále.

Sergej Bobrovskij (34), brankář

Není sporu o tom, že Florida je ve finále hlavně díky němu. Už dvakrát získal Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana NHL a formu má letos opět výbornou. Pohledem čísel chytá své nejlepší play off kariéry (93,5% úspěšnost zásahů, 2,21 průměr inkasovaných branek). V sérii s Bostonem začínal kvůli nemoci jen na střídačce. Od chvíle, kdy se vrátil do brány, mají Panthers bilanci 11 vítězství a dvou proher.

Brandon Montour (29), obránce

Na ledě v play off tráví pravidelně nejvíc času z celého týmu (27:35), i proto, že je jedním ze stěžejních hráčů na přesilovce a chodí bránit i oslabení. Co je ale podstatné, oproti loňsku dvojnásobně navýšil svou produktivitu (v základní části 16+57 v 80 zápasech). Daří se mu skórovat i ve vyřazovacích bojích, na kontě má už šest branek. Navzdory tomu, že je obránce, je nejčastěji střílejícím hráčem Floridy (59 střel v 16 zápasech).

Matthew Tkachuk (25), útočník

Absolutní trefa do černého v předsezonních trejdech. Po šesti letech v Calgary přišla výměna, Florida obětovala produktivního zadáka Weegara, aby získala střelce s rodokmenem hokejového rebela. Tkachukův otec Keith sbíral góly, nahrávky, ale zdaleka nejvíc trestné minuty. Matthew je podobný. V letošním play off je ale také mužem rozhodujících okamžiků. Na kontě má čtyři vítězné góly, z toho třikrát skóroval v prodloužení.

Paul Maurice (56), trenér

V NHL sice odkoučoval 25 sezon jako hlavní trenér, jen desetkrát se ale se svými týmy probojoval do play off. V roce 2002 došel s Carolinou do finále, v boji o Stanley Cup se však nakonec musel sklonit před Detroitem. Posledních devět sezon byl ve Winnipegu, z Jets ale v prosinci 2021 sám odešel. Na Floridě se mu podařilo vybudovat tým, který si libuje v soubojích s favorizovanými soupeři. Jedním z jeho prvních rozhodnutí na Floridě byl trejd Jonathana Huberdeaua a MacKenzieho Weegara za Tkachuka.

Bude hrát Kessel?

Golden Knights mají ve svém kádru Phila Kessela, který v základní části nechyběl ani jednou, a i díky tomu je držitelem rekordu v počtu nejvíce po sobě jdoucích odehraných zápasů (1064). V play off ale Kessel naposledy nastoupil do hry 25. dubna v sérii s Winnipegem a od té chvíle se nevešel do sestavy.

Česká stopa

Jediným Čechem ve finálové sérii bude obránce Floridy Radko Gudas, pro kterého je to letos už 11. sezona v NHL. Gudas se přesunul na Floridu v roce 2020, předtím hrál za Washington, Philadelphii a Tampu.

Vzájemné zápasy

Oba týmy se potkaly v historii pouze desetkrát. Úspěšnější jsou Golden Knights, kteří vyhráli šest zápasů, z toho jeden po nájezdech. Florida pro sebe získala čtyři utkání, z nichž jedno vyhrála v prodloužení. Také skóre je lepší z pohledu Vegas (38:30).