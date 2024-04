Buffalo ohlásilo velký comeback, po 11 letech se do klubu vrací trenér Ruff

Staronovým koučem hokejistů Buffala se stal Lindy Ruff (64), který se do klubu vrací po 11 letech. Jeho angažování oznámil generální manažer Kevyn Adams. Zkušený trenér nahradí na střídačce Dona Granata, s kterým se klub rozloučil minulý týden.

Ruff vedl Buffalo už v letech 1997 až 2013 a je posledním koučem, který s ním postoupil do play off NHL. Granatovi se to nepovedlo v posledních čtyřech sezonách.

Ruff skončil na začátku března na střídačce New Jersey, kde působil od července 2020. Do play off s Devils postoupil jen v minulé sezoně. Před tím vedl Dallas a především dlouhá léta Buffalo, se kterým v roce 1999 došel až do finále Stanleyova poháru.