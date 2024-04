Carolina s přispěním Nečase zvládla i třetí utkání s NY Islanders, znovu vyhrála také Florida

Carolina zvládla na ledě NY Islanders také třetí zápas 1. kola play off NHL a po výhře 3:2 ji od postupu v sérii hrané na čtyři vítězná utkání dělí jediný duel. Na těsném triumfu Hurricanes se podílel i český útočník Martin Nečas (25), který si připsal bod za nahrávku na úvodní branku svého týmu. Za rychlým proklouznutím do semifinále Východní konference vykročila také Florida, jež přehrála na venkovním ledě Tampu Bay 5:3.

Nečas si svůj třetí bod v aktuálním play off připsal v páté minutě, kdy se jeho nástřel před branku šťastně odrazil až k zakončujícímu obránci Brentu Burnsovi. Kanadský veterán napřáhl na vrcholku kruhu a jeho nenápadný pokus zapadl až do branky.

O šest minut později hosté zvýšili na 2:0 a opět se prosadil obránce. Nevydařený přechod Islanders do útočného pásma potrestal Dmitrij Orlov, jenž si z druhé vlny najel na nahrávku krajana Andreje Svečnikova. Ve druhé třetině Islanders zápas zdramatizovali. Po 40 minutách snížili na 2:3, víc ale nestihli a jsou jediný krok od rychlého vyřazení.

Ve stejné pozici je po čtvrtečním duelu také Tampa Bay, která doma podlehla Floridě 3:5 a v play off dál čeká na vítězství. Lightning ve třetím zápase série do 30. minuty vedli, poté ale převzali iniciativu hosté, kteří vyhráli druhou půlku zápasu jednoznačně 4:1. Dvěma góly konečné vítězství 5:3 řídil Matthew Tkachuk, gólem a nahrávkou se do statistik zapsali Brandon Montour a Steve Lorentz.

Program play off NHL