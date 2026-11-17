Utah – Vancouver 2:3
Chytil nastoupil ve středu druhého útoku Canucks a v zápase odehrál více než 19 minut. Trefu si schoval do úvodu třetí třetiny, kdy odpověděl na vyrovnávací gól Mammoth na 1:1. V čase 44:41 se navíc blýskl velmi pohlednou individuální akcí.
Puk získal na ose hřiště, ale se zakončením se neukvapil. Vestoje "vymíchal" jednoho z obránců, nahodil si puk na bekhend, ale místo střely objel Vejmelkovu branku a u opačné tyče zasunul puk za záda bezmocného českého gólmana.
Na Chytilův gól na 2:1 o sedm minut později odpověděl Barrett Hayton, poslední slovo ale měli hosté. Čtyři a půl minuty před závěrečnou sirénou využil přesilovku Brock Boeser a rozhodl o výhře kanadského celku.
Vancouver v Salt Lake City navázal na vítězství 6:3 na ledě Vegas a poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy za sebou. S 11 body ale Canucks zůstávají na chvostu celé NHL.
"Rozjeli jsme se. V posledních třech zápasech jsme nezvládli pouze jednu třetinu, jinak můžeme být spokojení. Sehráli jsme se a působíme přesvědčivě. Stále je teprve začátek sezony, takže nepanikařím a věřím tomu, že v našich výkonech budeme pokračovat. V posledních zápasech ukazujeme, že máme kvalitu na to v NHL vyhrávat," řekl střelec vítězné branky Canucks Boeser.
NY Rangers – Montreal 3:1
Hokejisté New York Rangers se na den přesně po 100 letech utkali s týmem z Montrealu, pouze místo už zaniklého klubu Maroons s Canadiens. A stejně jako v prvním zápase klubové historie si s kanadským týmem poradili. Na 100 let starou výhru 1:0 navázali vítězstvím 3:1.
Dvěma góly se ve výročním zápase blýskl Will Cuylle. "Je opravdu skvělé vidět tyhle věci, celou tu historii. Při takových akcích si člověk uvědomí, jak bohatou historii klub má, připomene si všechna ta velká jména, která jím prošla. Myslím, že to byl skvělý večer," řekl kanadský útočník.
Pouze ze střídačky sledoval prohru Canadiens český brankář Jakub Dobeš. Jeho konkurent Jacob Fowler inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost měl pod 89 procenty. Jeho protějšek Joonas Korpisalo se blýskl 96procentní úspěšností a jako sedmý gólman v klubové historii vyhrál úvodní tři zápasy v Rangers.