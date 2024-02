Krejčí, Holík, Plekanec, nebo znovu Jágr? Další český dres může jít ke stropu arény v NHL

Organizace Pittsburgh Penguins vyvěsila v neděli večer ke stropu své arény dres číslo 68, jejž nosil Jaromír Jágr (52) během své kariéry v NHL. Kladenský rodák se stal po Dominiku Haškovi, Milanu Hejdukovi a Patriku Eliášovi čtvrtým Čechem, kterému se takové cti dostalo. Kdo by mohl být dalším v pořadí? Livesport Zprávy přinášejí pět tipů.

Je to teprve nedávno, co rodák ze Šternberka ukončil báječnou kariéru, ve které byl v NHL věrný jen Bostonu. Dlouhých 16 sezon, ve kterých odehrál v základní části 1032 zápasů, z něj dělá klubovou ikonu. Jen čtyři hráči nasbírali v dresu "Medvědů" víc utkání: Ray Bourque, Johnny Bucyk, Patrice Bergeron a Don Sweeney. Krejčí byl navíc mužem, který se svými spoluhráči dokázal do Bostonu vrátit po téměř čtyřech dekádách Stanley Cup, dlouhých devět sezon mu patřila i role zástupce kapitána.

David Krejčí v dresu Bruins odehrál 16 sezon NHL.com

Když byl v týmu, Bruins jen třikrát chyběli v play off a vedle jednoho titulu hráli i další dvě finále. Pod střechou bostonské haly je zatím 12 dresů a ne všichni jejich držitelé jsou vítězi Stanley Cupu. Krejčího kariéra v Bostonu je rozhodně tak výrazná, že vyzývá k tomu, aby organizace Bruins uvažovala o vyřazení čísla 46. To zatím v žádné hale pod stropem nikde nevisí.

Bobby Holík #16

V zámořské NHL odehrál 1314 zápasů, což ho řadí mezi absolutní elitu zámořské soutěže, jen 64 hokejistů v historii zvládlo víc. Na kontě má také dva Stanley Cupy a jedno další finále, to vše v barvách New Jersey. Syn legendárního českého forvarda Jaroslava Holíka měl to štěstí, že se po přestupu z Hartfordu stal v Devils členem týmu, jenž několik let vládl celé lize.

Nejdřív začínal v destruktivní "Crash Line" společně s Mikem Pelusem a Randym McKayem, následně ale dokázal být velmi produktivní a v pěti ročnících dal víc než 20 branek. V klubu nakonec strávil 11 let a v sezoně 2001/02 vedl tým i jako alternující kapitán.

Klub z New Jersey už jednoho českého hokejistu ocenil, od února 2018 visí u stropu haly číslo 26, které nosil Holíkův spoluhráč Patrik Eliáš. V klubové hierarchii patří jihlavský rodák mezi 10 hráčů s nejvíc odehranými zápasy (celkem 786). Devils zatím vyřadili jen pět dresů, vedle Eliáše byli poctěni také další členové vítězné generace Martin Brodeur, Ken Daneyko, Scott Niedermayer a Scott Stevens.

Jen šest legend zvládlo za Canadiens víc zápasů. Než Montreal poslal Plekance do Toronta, bylo to 981 utkání v řadě v barvách slavného klubu Original Six. Pak se ještě na poslední sezonu vrátil, aby se dostal v počtu odehraných duelů v NHL na 1001.

Habs s vyvěšováním dresů svých legend zrovna nešetří, u stropu jich visí hned 18. I proto v současném týmů lze obléknout z jednociferných možností jen číslo 6 a 8. Plekanec nosil dlouhá léta na zádech numero 14, které dnes nosí útočník Nick Suzuki.

Otázkou ovšem je, zda se bývalý kapitán české reprezentace pocty vůbec dočká. Canadiens totiž doposud poslali ke stropu jen čísla hráčů, kteří v kariéře zvedali nad hlavu Stanley Cup. A tato výsada Plekancovi navzdory báječné kariéře unikla.

Jeho dres už u stropu v Buffalu visí, pro Sabres byl český brankář absolutním hrdinou. Vždyť věčně podceňovaný tým, který nikdy neochutnal opojný pocit vítězství ve Stanley Cupu, dotáhl svými výkony v roce 1999 aspoň do finále. Slavnostní vyřazení čísla 39 se Dominátor dočkal o 16 let později.

Pokud by ještě nějaký klub chtěl poctít ikonického gólmana podobným způsobem, dalo by se uvažovat o Detroitu. Právě Hašek totiž během svých čtyř sezon v klubu dotáhl Red Wings hned dvakrát k nejcennější trofeji. Na druhé straně za Detroit odchytal v základní části jen 176 zápasů a organizace s vyřazováním dresů velmi šetří. Za téměř 100 let své historie věnovala velký večer jen osmi osobnostem.

Má s vyřazením dresu čerstvou zkušenost, sláva v Pittsburghu dojala jeho samotného, jeho blízké, ale i celé Česko. Bezprostředně poté, co se číslo 68 ocitlo pod stropem Paints Areny, přinesl web Florida Hockey Now informaci o tom, že podobnou poctu by ráda české hokejové ikoně věnovala i Florida Panthers.

Právě za ni totiž odehrál Jágr několik necelé tři sezony a navzdory krátkému období zanechal významnou stopu. I když mu bylo už víc než 40 let, dokázal být nadmíru produktivní (vstřelil i hattrick) a zároveň se mu podařilo v dresu Panthers překonat v historické produktivitě legendárního Marka Messiera.

Fanoušci následně vedení klubu vyčítali, že v roce 2017 s Jágrem neprodloužilo smlouvu. Na Floridě zatím u stropu visí pouze dres s číslem 1, které nosil brankář Roberto Luongo, další dvě vyřazená numera patří funkcionářům (majiteli Waynu Huziengovi #37 a generálnímu manažerovi Billu Torreymu #93).

Pokud se v případě Pittsburghu spekulovalo o tom, že by Penguins nechali Jágra odehrát na rozloučenou v jeho čerstvě oslavených 52 letech symbolických 68 sekund zápasu, na Floridě by byl mohl být jeho start v ostrém utkání ještě zajímavější. Pokud by se s Panthers domluvil na jednodenní smlouvě, mohl by se stát vůbec nejstarším hokejistou, který kdy hrál NHL. Gordiemu Howeowi bylo v den posledního zápasu 52 let a 11 dnů.

V případě Jágra a Haška by se stalo, že jejich dresy by visely ve dvou arénách NHL. Této výsady se zatím dostalo jen devíti osobnostem. Jsou mezi nimi Bobby Hull (Chicago a původní Winnipeg Jets), Gordie Howe (Detroit a Hartford), Wayne Gretzky (Edmonton a LA Kings), Ray Bourque (Boston a Colorado), Mark Messier (Edmonton a NY Rangers), Patrick Roy (Colorado a Montreal), Tim Horton (Buffalo a Toronto), Red Kelly (Detroit a Toronto) a Scott Niedermayer (Anaheim a New Jersey).