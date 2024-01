Pastrňák s Hertlem byli vybráni do Utkání hvězd NHL, ukáže se v něm i Bedard

Čeští útočníci David Pastrňák (27) z Boston Bruins a Tomáš Hertl (30) ze San Jose Sharks se na začátku února zúčastní tradičního Utkání hvězd NHL. Oznámilo to vedení soutěže, které nominovalo prvních 32 hokejistů, dalších 12 ještě zvolí fanoušci. Ve výběru se ocitl také 18letý útočník Connor Bedard, který se stane nejmladším účastníkem exhibičního utkání v historii.

Hertl navzdory výkonům svého týmu prožívá z osobního hlediska solidní sezonu, když ve 38 zápasech posbíral velmi slušných 28 bodů za 13 gólů a 15 asistencí, což z něj zároveň dělá nejproduktivnějšího hráče San Jose. Odchovanec Slavie v prosinci nastřílel devět gólů, což je nejvyšší počet dosažených branek za jediný měsíc v jeho kariéře. Na Utkání hvězd se objeví podruhé v kariéře.

Poprvé se zúčastnil v roce 2020. "Je to velká pocta. Jsem opravdu rád, že mohu jet znovu. Znamená to pro mě hodně, zvlášť v srdci hokeje, v Torontu. Nejlepší bude, že tam budu mít svou rodinu. Obzvlášť teď, když už mám děti a to starší teď chce, abych ho pořád bral do šatny. Snad přiletí i máma s tátou, minule jim to nevyšlo. Bude to určitě super," řekl pro web nhl.com Hertl.

Pastrňák znovu navázal na výkony z předchozích ročníků a je jedním z nejlepších hráčů v lize. V současné chvíli mu v kanadském bodování NHL patří čtvrtá příčka s 53 body (23+30) v 37 zápasech. Český útočník se na Utkání hvězd představí už počtvrté (předtím 2019, 2020 a 2023), přičemž v roce 2020 byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem All-Star Game.

Premiéru si vedle Bedarda odbydou také Frank Vatrano z Anaheimu, Boone Jenner z Columbusu, brankář Dallasu Jack Oettinger, Sam Reinhart z Floridy, Oliver Björkstrand ze Seattlu a útočník St. Louis Blues Robert Thomas.

Na úvod byl zvolen za každý tým jeden hráč, v prozatímních sestavách tak není například Němec Leon Draisaitl z Edmontonu či Artěmij Panarin z NY Rangers. Později výběr doplní osm hráčů v poli a čtyři gólmani, o kterých budou moci fanoušci hlasovat od 11. ledna. All-Star Weekend bude mít letos nový formát. V rámci NHL All-Star Thursday budou čtyři kapitáni společně s celebritami vybírat své týmy složené z devíti hráčů v poli a dvou brankářů.