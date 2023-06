Ekblad odehrál play off NHL se zlomenou nohou, musí na operaci. Na bolest si zvyknete, říká

ČTK

Obránce Aaron Ekblad (27) z Floridy Panthers se podrobí operaci ramena a přijde o začátek přípravy na nový ročník NHL. Zámořským médiím také potvrdil, že většinu play off včetně neúspěšného finále s Vegas odehrál se zlomenou nohou.

"Přišel čas dát všechno do pořádku. Takže v září připraven nebudu, až o trochu později," uvedl Ekblad, který si v prvním kole play off s Bostonem poranil nohu a v následující sérii s Carolinou si vykloubil rameno.

Přesto dál nastupoval a pomohl Floridě až do finále, ve kterém však Panthers, kde působí i český obránce Radko Gudas, prohráli s Vegas 1:4. "Nebylo to snadné, ale byla to zábava a stálo to za to," řekl Ekblad.

"Na bolest si zvyknete. První tři týdny navíc noha bolela víc mimo led, než při zápasech," řekl Ekblad, který ve 20 zápasech play off odehrál v průměru 24 minut a zaznamenal dvě branky a šest přihrávek. V základní části zaznamenal 38 bodů (14+24) v 71 zápasech.