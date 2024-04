Faksa před play off věří v úspěch. Na reprezentaci se snažím nemyslet, cílem je Stanley Cup

Dallas v dosavadním průběhu NHL šlape a před play off patří k největším favoritům na zisk Stanley Cupu. Stars vládnou Západní konferenci a s očekáváním vyhlíží blížící se start vyřazovacích bojů. Vzrušení je cítit i z českého centra Radka Faksy (30), který v Texasu kroutí devátou sezonu a věří tomu, že Dallas může zaútočit na druhou trofej v klubové historii. "Tým je tu nejlepší za devět let, co tady hraju," hlásí jeden z nejlépe bránících útočníku v lize.

O zbytku sezony

"Teď je pro nás důležité připravit se na play off hokej a soustředit se na malé detaily, které v něm rozhodují. Pro nás je skvělé, že se na to můžeme soustředit bez nějakého tlaku, protože máme nějakou dobu jistý postup. Ladíme to už nějakou dobu, věřím tedy, že to pro nás bude výhoda, protože na ten odlišný styl nejde naskočit ze dne na den. Případného soupeře zatím řešíme jen v kabině, ale rozhodně se na něj nepřipravujeme. To přijde až po základní části, kdy bude jisté, jestli to bude Vegas, nebo někdo jiný. Kdybychom potkali právě Golden Knights tak bychom měli o motivaci postaráno, protože nás vloni vyřadili v konferenčním finále."

Poslední vzájemné zápasy. Livesport

O dosavadní zámořské kariéře

"Kdyby mi po draftu někdo řekl, že budu hrát stabilně devět let v jednom klubu, tak bych byl nadšený. Kdybych si mohl vybrat, klidně bych tady zůstal celou kariéru. Dallas má každý rok opravdu velké ambice, pravidelně hrajeme play off a máme šanci na úspěch, to je skvělé. Pohár se nám ale zatím vyhýbá. Jednou jsme byli až ve finále Stanley Cupu a všichni jsme věřili, že ho můžeme zvednout, bohužel to ale nevyšlo. Letos máme opět skvěle poskládaný tým a věřím tomu, že opět můžeme jít hodně daleko. Troufl bych si říct, že ta naděje je nejvyšší za devět let, co jsem v týmu."

O herním vytížení

"S trenéry o tom neustále mluvíme. Svou roli v týmu znám. Uvědomuju si, že tu máme čtyři skvělé lajny a další výborné kluky na farmě, kteří by jinde normálně hráli. Člověk proto musí trochu slevit ze svých nároků. Je jasné, že bych si rád zahrál trošku víc, ale kdybych si měl vybrat mezi vyšším ice timem a Stanley Cupem, vždycky vyberu Stanley Cup. Tady tu šanci cítím, takže rád upozadním i své osobní zájmy. Člověk občas prostě musí něco obětovat."

O Joe Pavelskim

"Joe je jeden z nejdůležitějších dílků naší skládačky. Jeho lajna s Roope Hintzem a Jasonem Robertsonem nás celý rok táhne na ledě, ale jeho přínos je obrovský i mimo hřiště. Je vzorem pro mladé hráče. Když má možnost, tak jim vždycky pomůže. Teď u sebe doma ubytoval Logana Stankovena a Wyatta Johnstona. Vím jak je to pro kluky důležité, protože, když jsem do Dallasu přišel, tak mě k sobě vzal Aleš Hemský a hodně mi tak v začátcích pomohl s adaptací. Všichni víme, že mu zatím chybí Stanley Cup, ze starších hráčů ale není jediný. I proto je letos ten hlad po úspěchu obrovský."

O Matěji Blümelovi

"Matěje sleduji, jsme spolu v podstatě v každodenním kontaktu. Stále si píšeme a třeba jednou za dva týdny voláme. Hodně se bavíme i o jeho situaci, která není jednoduchá. Musí to pro něj být frustrující, protože v jiných týmech už by dávno hrál NHL, tady ale musí stále čekat na farmě. Doplácí na to, že se týmu daří a že se nám zatím vyhýbají zranění. Na farmě ale hraje výborně a já věřím, že se šance dočká."

O reprezentaci

"Abych řekl pravdu, na mistrovství světa se snažím vůbec nemyslet. Věřím tomu, že v play off půjdeme daleko, takže si tím nechci zatěžovat hlavu. Hned na startu sezony jsem ale byl v kontaktu s manažerem Petrem Nedvědem, který mi naznačil, že by o mě v případě rychlého konce zájem měli. Nechci to přivolávat, ale pokud by to ve vyřazovacích bojích nevyšlo podle představ, tak bych rád přijel i já. Ale jak říkám, prioritou je pro mě úspěch s Dallasem."

Utkání Dallas – Seattle (21:00)