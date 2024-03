Vancouver na hranici 100 bodů nedosáhl, podlehl Los Angeles. Vegas se přiblížilo play off

Vancouver s obráncem Filipem Hronkem (26) podlehl doma hokejistům Los Angeles 2:3 a nevyužil možnost stát se prvním týmem v sezoně NHL, který dosáhne na hranici 100 bodů. Obhájce Stanleyova poháru Vegas v důležitém souboji o postup do play off porazilo St. Louis 2:1 v prodloužení.

Ve Vancouveru byl po 20 minutách nerozhodný stav 1:1, druhá třetina ale patřila hostujícím Kings. Ve 37. minutě je poslal do vedení Blake Lizotte a o necelé dvě minuty později zvýšil na rozdíl dvou branek kapitán Anže Kopitar.

Slovinský útočník si počtvrté za sebou připsal alespoň dva kanadské body a výrazně se podepsal pod čtyřzápasovou vítěznou sérii Los Angeles. Po 14. v kariéře překonal hranici 40 nahrávek za sezonu, čímž se v čele žebříčku aktivních hráčů vyrovnal Sidneymu Crosbymu.

"Myslím, že jsme se zlepšili jako celá útočná formace. Povedlo se nám dát pár gólů a vrátila se nám jistota a sebedůvěra. Hra se teď zdá o něco pomalejší. Mám pocit, jako bychom měli na všechno dost času," líčil Kopitar.

Hronek za Vancouver odehrál téměř 22 minut a s pěti střeleckými pokusy byl nejaktivnějším hráčem zápasu. Přesto protáhl své čekání na bod již na devět zápasů. U vítězného gólu Kings navíc zaváhal před brankou a zaznamenal jeden záporný bod ve statistice plus/minus.

Canucks zůstávají v čele Západní konference. Sedmí Kings se výhrou přiblížili play off. Svůj náskok na nepostupovou devátou příčku navýšili na sedm bodů.

"Byl to velmi emotivní a vypjatý zápas. Na hřišti nebylo moc místa. I proto jsem rád, že jsme vyhráli. Blížíme se do finiše. V základní části nás čeká už jen 11 duelů, je proto důležité být naladěni vítězně," řekl Kopitar.

Hokejistům Los Angeles nahrálo i zaváhání St. Louis v zápase s Vegas. Devátí Blues v souboji s osmými Golden Knights prohráli 1:2 v prodloužení a na svého soupeře v boji o postup do vyřazovacích bojů nabrali deset zápasů před koncem základní části pětibodové manko.

Výsledek přitom mohl být opačný. Ruský útočník Pavel Bučněvič ale po 30 sekundách prodloužení neproměnil trestné střílení. "V těchhle situacích mu věřím, gólman ale předvedl dobrý zákrok," uvedl trenér Drew Bannister.

Devatenáct sekund po Bučněvičově nezdaru rozhodl o vítězství Vegas Jonathan Marchessault svou 39. brankou v ročníku. "Je to hráč, co dává důležité góly. Celému útoku se dnes příliš nedařilo, ale on přesto rozhodl. To je přesně on. Nezáleží, jestli hraje dobře nebo ne, v klíčovém okamžiku vždycky dokáže udeřit," řekl o Marchessaultovi trenér Golden Knights Bruce Cassidy.

Ze střídačky sledoval výhru Vegas brankář Jiří Patera, kterého vedení povolalo v neděli z farmy kvůli zranění Adina Hilla. Týmovou jedničku zastoupil v pondělí v brance Logan Thompson, jenž pomohl k vítězství 31 úspěšnými zákroky.

