Hertl jako druhý Čech v sezoně překonal v NHL hranici 10 gólů, Hronek asistoval u výhry Canucks

Hokejový útočník Tomáš Hertl (30) vstřelil oba góly San Jose při prohře 2:6 na ledě Colorada a jako druhý Čech v aktuální sezoně NHL překonal hranici 10 dosažených branek. Bodoval také bek Filip Hronek (26), jenž asistencí přispěl k výhře Vancouveru nad Chicagem 4:3.

Hertl se střelecky prosadil po třízápasové odmlce a s 26 body za 11 branek a 15 nahrávek je nejproduktivnějším hráčem Sharks. Proti Coloradu se poprvé prosadil v polovině zápasu, kdy v přesilovce šikovně tečoval nahození od modré čáry a snížil na 1:4. Druhou branku dal ve třetí třetině a opět to bylo v přesilové hře. Tentokrát se nejlépe zorientoval v předbrankovém prostoru a nadvakrát zkorigoval skóre na 2:5.

Sharks nakonec v Denveru prohráli 2:6 a klesli na předposlední místo Západní konference. "Těžko se proti Coloradu hraje, když mu vlastně darujete tři branky a devět minut z první třetiny strávíte v oslabení. Nedostanete se do tempa a těžko se do utkání vracíte. Byl to divný zápas a tři body jsme Coloradu odevzdali," hodnotil kriticky po zápase trenér Sharks David Quinn.

Colorado zásluhou dvou branek a dvou asistencí Nathana MacKinnona vyhrálo třetí z posledních čtyř duelů a v tabulce Západní konference se udrželo na třetím místě. Kanadský útočník se do statistik zapsal v 15. zápase v řadě a vyrovnal svou nejdelší bodovou sérii v NHL.

Navíc zaznamenal 806. bod v dresu Avalanche a v historické klubové tabulce se posunul na čtvrté místo před Milana Hejduka. "Cítím se výborně. Když jsem na ledě, hra mi připadá pomalá, a to je vždycky dobré znamení. Jsem rád, že se projevuje má práce na tréninku," uvedl spokojený MacKinnon.

Přístup nejproduktivnějšího hráče týmu si pochvaloval také trenér Jared Bednar. "Nathan byl vždycky velký dříč. V zápase dokáže prodat svou náročnou přípravu, ať už na ledě, tak mimo něj. Je v hlavě nastavený na úspěch. Do tréninku dá vždy 100 procent," řekl kouč, jenž MacKinnona vede už osmou sezonu.

Odsunul je tam Anaheim, který na ledě New Jersey protrhl pětizápasovou sérii proher. Na výhře 5:1 měl podíl i brankář Lukáš Dostál, jenž odchytal závěrečnou třetinu a zlikvidoval všech 10 střel Devils. Výhru Ducks hattrickem řídil Adam Henrique, tři body zaznamenal Alexander Killorn. Český obránce Radko Gudas v zápase nebodoval.

"Je hezké, že jsem dokázal dát první hattrick právě tady. Je to pro mě mimořádné místo, na které mám spoustu pěkných vzpomínek," uvedl Henrique, jenž v dresu Devils mezi roky 2011 a 2017 odehrál 455 zápasů v základní části NHL.

Hronek na ledě Chicaga zaznamenal 28. bod v ročníku. Český obránce připravil v první třetině trefu pro Eliase Petterssona a připsal si 26. asistenci v sezoně. V pořadí nejlepších nahravačů NHL drží hradecký rodák dělené deváté místo. Vancouver i díky jeho příspěvku vyhrál 4:3 a v tabulce Západní konference si pojistil druhou příčku tři body za vedoucím Las Vegas.

Domácím nepomohl k bodům ani gólman Petr Mrázek, jenž při snaze Blackhawks o vyrovnání v poslední třetině nepustil ani jednu ze sedmi střel. A vytáhl i výjimečný zákrok hokejkou.

Jednu branku domácího výběru připravil Connor Bedard, jenž poprvé v NHL nastoupil proti týmu z města, ve kterém vyrůstal. "Byl to neuvěřitelný zážitek. Není to tak dlouho, co jsem chodil na zápasy Canucks jako fanoušek. Jsem vděčný, že můžu být součástí ligy a mohu si plnit dětské sny," uvedl rodák z North Vancouveru, jejž od největšího města Britské Kolumbie dělí pouze fjord.