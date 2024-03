Bomba na konec přestupové uzávěrky! Hertl končí v San Jose a míří do Vegas

Překvapivá zpráva dorazila na konec přestupové uzávěrky NHL. Hvězdný český útočník Tomáš Hertl (30), který celou dosavadní zámořskou kariéru spojil se San Jose Sharks, byl vyměněn do Vegas Golden Knights. Tedy k aktuálním ligovým šampionům. Sharks za něj získají švédského útočníka Davida Edstroma a výběr v prvním kole draftu v příštím roce, Vegas připadnou ještě volby v třetím kole draftů v letech 2025 a 2027. San Jose bude nadále hradit 17 procenty mzdy českého hráče.

Hertl začal v NHL v sezoně 2013/14 a hned se z něj stala jedna z opor mužstva. Za Sharks odehrál 712 zápasů základní části s bilancí 218+266 a s klubem si v roce 2016 zahrál finále Stanley Cupu. V něm tým nestačil na Pittsburgh Penguins.

Posledních pět sezon byl bývalý hráč pražské Slavie asistentem kapitána, aktuálně mu běží druhý rok osmileté smlouvy na 65,1 milionu dolarů. Kvůli operaci v levém koleni je od začátku února mimo hru, ale očekává se, že do play off by měl být zpátky na ledě.

V aktuální sezoně, své 11. v NHL, zaznamenal ve 48 zápasech 34 bodů za 15 branek a 19 asistencí. Naposledy nastoupil začátkem února v Utkání hvězd NHL, poté se podrobil operaci. Rozhodl se, že si nechá vyčistit chrupavku, aby se zbavil bolestí v levém koleni, v němž si před čtyřmi lety přetrhl přední zkřížený a vnitřní postranní vaz.

Zatímco Sharks při přestavbě týmu strádají a budou popáté za sebou chybět v play off, klub z Nevady se mocně snažil na poslední chvíli mužstvo posílit. Golden Knights jsou momentálně na posledním postupovém místě v Západní konferenci.

Z uplynulých 11 zápasů svěřenci kouče Bruce Cassidyho, jenž vedl ještě v Bostonu řadu sezon jinou českou hvězdu Davida Pastrňáka, devětkrát prohráli a za poslední čtyři utkání nezískali ani bod.

Díky výměnám přivedli Golden Knights v předchozích dnech už dvě další výrazně posily: Obránce Noaha Hanifina z Calgary a útočníka Anthonyho Manthu z Washingtonu.