Smejkal si proti Bostonu připsal premiérovou trefu v NHL, gól zaznamenal i Zacha

Jiří Smejkal (27) v utkání proti Bostonu vstřelil svůj první gól v NHL. Český hokejista, jenž většinu sezony strávil na farmě v AHL, ve 31. minutě otevřel skóre zápasu, když využil přesného pasu Erika Brannstroma a střelou mezi betony Linuse Ullmarka propasíroval puk až za brankovou čáru. V utkání se prosadil také Pavel Zacha (27), pro něhož se jednalo už o 21. branku v sezoně. Asistenci si připsal David Pastrňák (27). Postup do play off si výhrou 2:1 nad Philadelphií zajistil Washington.

Pro oba kluby to byly poslední zápasy v základní části. Zatímco pro hráče Ottawy se jednalo o konec sezony, Boston se připravuje na těžké boje v play off.

Ani jeden z týmů se v první polovině duelu nedokázal prosadit, což ve 31. minutě změnil až Jiří Smejkal, pro nějž to byla vůbec první trefa v NHL – na potvrzení gólu si ale musel chvíli počkat, rozhodčí jej totiž uznali až po shlédnutí videa. Na jeho přesný zásah o 51 sekund později navázal ještě Jakob Chychrun a poslal Ottawu do dvougólového vedení.

"Už to bylo několikrát blízko. Když jsem viděl Erika (Brannstorma) přejíždět modrou čáru, věděl jsem, že mě najde a pak jsem se soustředil na to, dostat puk do sítě. Sám jsem puk viděl celý za brankovou čárou, ale když rozhodčí zahlásil no-goal, trochu mi zatrnulo. Když branku přezkoumávali, tak jsem se modlil, aby ji uznali. A nakonec se mi ulevilo a mám radost," nechal se slyšet v rozhovoru pro nhl.com český útočník.

"Myslím, že jsme Boston překvapili, nebyli připraveni na to, jak dobře budeme hrát. Po první třetině jsme je jasně přestříleli. Ve třetí části měli nějaké části ale "Forzy" (Anton Forsberg) nás podržel. Je to skvělé zakončení sezony. Už jsem měl možnost mrknout na telefon a je plný gratulací od rodiny a kamarádů," říkal do kamer šťastný Smejkal.

Boston se v 53. minutě dostal zpět do zápasu díky využité přesilovce na jejímž konci byl zakončující Pavel Zacha. I přes výraznou střeleckou převahu se však Bruins už prosadit nedokázali, naopak Arťom Zub uzavřel skóre střelou do opuštěné klece.

Smejkal, který do zámoří přišel loni po vydařené sezoně ve švédském Oskarshamnu a na svou první branku v lize čekal dvacet zápasů, strávil na ledě 15 minut a kromě jedné střely na bránu si připsal i dva hity. "Bojuje v každém zápase a je to skvělý chlap, tvrdě pracuje. Vždy je skvělé vidět hráče vstřelit svůj první gól v NHL," prohlásil Anton Forsberg na adresu Smejkala.

"Hlavně v přesilovkách se musíme víc tlačit do zakončení. Zbytečně puk obehráváme, místo toho, abychom ho poslali na branku. Kdyby Kevin (Shattenkirk) neposlal od modré puk na branku, nedostal bych se k dorážce a nejspíš bychom podruhé za sebou nedali ani gól," uvedl Zacha po zápase.

Další zápasy

Čtyři body v úvodních pěti zápasech za Vegas zaznamenal Tomáš Hertl. Český útočník v úterý pomohl asistencí Golden Knights k výhře 3:1 nad Chicagem a vylepšil svou sezonní bilanci na 38 bodů. Výborný zápas v brance Blackhawks odchytal Petr Mrázek, jenž inkasoval dvě branky z 36 střel. Chicago i přes to prohrálo popáté v řadě.

Poslední postupové místo na Východě vybojoval Washington, jenž v klíčovém zápase porazil Philadelphii 2:1. Vítěznou branku dal tři minuty před závěrečnou sirénou T. J. Oshie. Philadelphia pro naději na postup potřebovala vyhrát v základní hrací době, proto za stavu 1:1 necelé čtyři minuty před závěrečnou sirénou odvolala gólmana. Místo tlaku ale ujel Oshie a rozhodl o postupu Capitals.

Na kuriózní situaci doplatili hokejisté Detroitu. Red Wings i díky vyrovnávací brance pět sekund před koncem základní hrací doby porazili Montreal 5:4 po samostatných nájezdech, výhra jim ale k postupu nestačila. Rozhodujícím faktorem při bodové shodě jsou výhry v základní hrací době a těch Capitals nasbírali o pět víc.

