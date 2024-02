Florida v NHL potvrdila skvělou formu i proti Ottawě a dostala se do čela Východní konference

Florida v NHL potvrdila skvělou formu i proti Ottawě a dostala se do čela Východní konference

Hokejisté Floridy porazili Ottawu 3:2 v prodloužení a po desáté výhře z posledních 11 zápasů se posunuli do čela Východní konference NHL. Před dosavadního lídra z Bostonu se po vítězství 3:1 nad Dallasem posunuli také New York Rangers. Západní konferenci i celé NHL i přes prohru 1:3 s Coloradem dál vládne Vancouver.

Florida po dvou třetinách vedla 2:0 a po jednoznačném vítězství 9:2 v derby proti Tampě Bay mířila za další výhrou. Senators však během tří minut třetího dějství srovnali na 2:2 a poslali zápas do prodloužení. V tom z ostrého úhlu nachytal golmana Joonase Korpisala jeho krajan Anton Lundell a vystřelil Panthers šestou výhru za sebou.

"Je to pravděpodobně jeden z mých nejlepších zážitků v dresu Floridy. Naskočil jsem na led a čekal na příležitost. Když jsem dostal puk, všiml jsem si, že na bližší tyči má gólman místo a zkusil jsem ho prostřelit," popsal rozhodující moment Lundell, jenž se v prodloužení prosadil poprvé v kariéře v NHL.

Skóre zápasu po 19 sekundách otevřel Aaron Ekblad a druhou branku Floridy přidal ve druhém dějství Brandon Montour. Devětadvacetiletý obránce dal poprvé v sezoně gól ve dvou zápasech po sobě a vylepšil svou bilanci na 4+13.

"Zatím nejsem příliš produktivní, důležité ale je, že se dostávám do šancí. I když moje pokusy končí na tyčích, nebo ve výstroji brankářů, musím dál pracovat a snažit se to nějak zlomit," uvedl bek, jenž v minulé sezoně během základní části nasbíral 73 bodů.

Dokonce poosmé v řadě vyhráli hokejisté Rangers. Celek z Manhattanu v domácím prostředí porazil Dallas 3:1 a na Floridu ztrácí z druhého místa tabulky Východní konference jediný bod. Výhru newyorského týmu 41 zákroky vychytal gólman Igor Šesťorkin.

Ve třetí třetině ruský gólman zlikvidoval 17 střel Stars včetně pokusu Tylera Seguina do poloprázdné branky. Kanadský útočník se ve skrumáži na hranici brankoviště dostal k zakončení bekhendem, Šesťorkin ale na poslední chvíli položil vyrážečku na led a udržel domácím vedení 2:1. "Měl jsem štěstí. Kdyby puk zvedl, byl by to gól, naštěstí ale zakončil po zemi a já si připsal úspěšný zákrok," uvedl osmadvacetiletý Rus.

Zaváhání Stars nedokázal využít Vancouver, který podlehl Coloradu. V čele Západní konference mají Canucks nadále čtyřbodový náskok před Dallasem. Třetí Colorado se přiblížilo na rozdíl šesti bodů.

Výhru Avalanche dvěma góly řídil Ryan Johansen. Druhý nejproduktivnější hráč ligy Nathan MacKinnon 28 sekund před koncem základní hrací doby asistoval u branky na 3:1 a bodoval i ve 27. domácím zápase v ročníku. Kanadský útočník během své série nasbíral 56 bodů a vyrovnal počin montrealského Guye Lafleura ze sezony 1979/80. Nejdelší bodovou šňůru před vlastními fanoušky drží Wayne Gretzky, jenž v sezoně 1988/89 v barvách Los Angeles bodoval ve 40 zápasech po sobě.

"Jejich formace měla nějaké šance, ale nedokázali se prosadit. Nathan proto působil trochu frustrovaně. Jsem rád, že se mu nakonec podařilo zapsat tu asistenci, protože ta série prospívá celému týmu," uvedl trenér Jared Bednar.

Další zápasy NHL

Důležitý duel v boji o play off ztratili hokejisté New Jersey. Devils s Ondřejem Palátem a Tomášem Noskem podlehli Washingtonu 2:6 a z devátého místa Východní konference ztrácejí na osmý Detroit čtyři body. Capitals jsou o další dva body zpět. Mezi oběma soupeři se drží NY Islanders, kteří v úterý porazili Pittsburgh 5:4 v prodloužení.

Dvěma brankami přispěl k vítězství Washingtonu Alexandr Ovečkin. Na domácím ledě zaznamenal už 412 branek a na třetím místě historického pořadí v této statistice přeskočil Jaromíra Jágra. Celkem má ruský útočník v NHL na kontě 838 gólů a na rekord Waynea Gretzkyho ztrácí 56 zásahů.

Zamotaná situace kolem posledního místa zaručujícího postup do bojů o Stanley Cup je také na Západě. Osmé St. Louis a dvanácté Calgary dělí jen tři body. Důležité vítězství na ledě Vegas vybojoval Nashville, jenž se dotáhl na Blues. Po pondělní výhře 10:7 nad Vancouverem naopak ztratila desátá Minnesota, která podlehla Winnipegu 3:6.

Kompletní výsledky NHL