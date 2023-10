Od pátého finálového duelu mezi Vegas a Floridou, po kterém se ze senzačního zisku Stanley Cupu radovali hráči Golden Knights, uplynuly dlouhé čtyři měsíce. Hokejoví fandové a milovníci zámořské NHL se nyní dočkali a večerním duelem mezi Tampou a Nashvillem začíná nový ročník nejslavnější hokejové ligy na světě. Kdo bude patřit mezi největší favority a jaké jsou vyhlídky českých hráčů? Téma, které jsme dopodrobna rozebrali s hokejovým novinářem a expertem Livesport Zpráv na NHL Martinem Tomaidesem.

Dvaatřicet týmů vstupuje do sezony 2023/2024 s jediným vytouženým cílem – získat hokejový grál v podobě Stanleyova poháru. V posledním ročníku se to po fantastické jízdě povedlo hráčům Vegas Golden Knights, kteří do nejslavnější ligy světa vlétli teprve v roce 2017. Kdo bude patřit mezi největší favority letos?

"Pro mě byla už loni černým koněm celé NHL Carolina a spousta lidí včetně mě ji favorizuje i letos. Dallas je fantastický na všech pozicích, posledních několik let vypadá na papíře skvěle také Toronto. Myslím si, že Tampa rozhodně neřekla poslední slovo, po nepříliš povedené sezoně se stoprocentně oklepe i Colorado a hodně vysoko může samozřejmě dojít i Edmonton. To jsou hlavní favorité," vyjmenovává hlavní adepty na zisk Stanley Cupu Martin Tomaides.

Livesport Daily #102: Kdo z českých hráčů má šanci na Stanley Cup, odpovídá expert Martin Tomaides Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Proměnu týmu Bostonu Bruins.

Českou kolonii v San Jose Sharks.

Příchod Connora Bedarda do NHL.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.